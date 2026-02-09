Денег окончательно нет: стало известно, какую страшную проблему с войском не может решить Путин

В России зафиксировали показательный случай, свидетельствующий о серьезных финансовых проблемах в регионах. Один субъект РФ был вынужден профинансировать выплаты военным контрактникам другого из-за нехватки средств в местном бюджете. В частности, Оренбургская область получила от Нижегородской региональной власти дотацию в размере 400 миллионов рублей. Такой шаг показывает углубление экономического кризиса в стране. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, ситуация означает, что в Оренбургской области фактически провалился рекрутинг: без финансовых стимулов желающих сражаться почти не осталось, ведь главной мотивацией для россиян остаются лишь высокие единовременные выплаты.

Эксперт подчеркнул, что в российских регионах все острее ощущается дефицит бюджетов. Если денег не хватает, губернаторы не могут выполнить установленные Кремлем мобилизационные планы. Именно поэтому местные власти Оренбуржья были вынуждены обратиться за внешней финансовой помощью.

Андрющенко отметил, что это очередной сигнал того, что ресурсы на рекрутинг в регионах РФ стремительно иссякают. Раньше, чтобы поощрить подписание контрактов, единовременные выплаты постоянно увеличивались – от нескольких сотен тысяч до примерно 3 миллионов рублей. Сейчас даже такие суммы становятся неподъемными для местных бюджетов.

По словам аналитика, текущие ежемесячные выплаты российским военным на фронте значительно уступают доходам украинских защитников. Аналогичная разница наблюдается и в тылу. При этом удерживать окупантов на войне удается исключительно за счет больших одноразовых бонусов, но именно на них сейчас и не хватает средств.

Как уже писали "Комментарии", для российского диктатора Владимира Путина Донецкая область давно стала не просто территорией боевых действий, а важным политическим маркером. Именно ее в Кремле с первых лет войны рассматривали как один из символов и опор российской агрессии против Украины.