Ердоган заявив про нові спроби завершити війну в Україні через таємні контакти з Путіним

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що Анкара продовжує використовувати власні канали зв’язку з Росією, щоб спонукати очільника Кремля Володимира Путіна до мирних переговорів з Україною. Водночас Туреччина підтвердила готовність і надалі підтримувати Київ, поєднуючи військову допомогу з дипломатичними зусиллями.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган. Фото з відкритих джерел

Реджеп Ердоган під час виступу на саміті НАТО в Анкарі заявив, що підтримує підхід президента США Дональда Трампа до пошуку шляхів завершення війни. За його словами, Анкара також позитивно оцінює ініціативу щодо формування переліку пріоритетних потреб України (PURL), яка має допомогти ефективніше координувати міжнародну підтримку.

"Я поділяю бачення миру Трампа та висловлюю свою підтримку ініціативі щодо складання списків пріоритетних потреб України. Ми продовжуватимемо робити свій внесок на додаток до військової підтримки, яку ми надали Україні з нашого власного національного арсеналу", — сказав Ердоган.

Ердоган наголосив, що Туреччина залишається однією з небагатьох держав, які підтримують діалог як з Україною, так і з Росією. На його думку, саме така позиція дозволяє Анкарі виступати посередником у питаннях, пов'язаних із припиненням війни.

" Підтримуючи Україну, ми використовуємо наші канали зв'язку, щоб заохотити Росію до миру. Як союзник, який може вести переговори з обома сторонами, започатковує процеси, що приносять результати, та завдяки своїй справедливій позиції довіри до обох сторін, ми й надалі активно сприятимемо зусиллям з досягнення миру", — додав Ердоган.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ.

Також "Коментарі" писали, що Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України.