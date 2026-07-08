Эрдоган заявил о новых попытках завершить войну в Украине из-за тайных контактов с Путиным

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара продолжает использовать собственные каналы связи с Россией, чтобы побуждать главу Кремля Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной. В то же время Турция подтвердила готовность и дальше поддерживать Киев, совмещая военную помощь с дипломатическими усилиями.
Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников
Реджеп Эрдоган, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что поддерживает подход президента США Дональда Трампа к поиску путей завершения войны. По его словам, Анкара также положительно оценивает инициативу формирования перечня приоритетных потребностей Украины (PURL), которая должна помочь эффективнее координировать международную поддержку.
Эрдоган подчеркнул, что Турция остается одним из немногих государств, поддерживающих диалог как с Украиной, так и с Россией. По его мнению, именно такая позиция позволяет Анкаре выступать посредником по вопросам, связанным с прекращением войны.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Болгарии испугал саммит НАТО ядерным оружием РФ.
Также "Комментарии" писали, что Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины.