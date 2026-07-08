Эрдоган заявил о новых попытках завершить войну в Украине из-за тайных контактов с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара продолжает использовать собственные каналы связи с Россией, чтобы побуждать главу Кремля Владимира Путина к мирным переговорам с Украиной. В то же время Турция подтвердила готовность и дальше поддерживать Киев, совмещая военную помощь с дипломатическими усилиями.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Реджеп Эрдоган, выступая на саммите НАТО в Анкаре, заявил, что поддерживает подход президента США Дональда Трампа к поиску путей завершения войны. По его словам, Анкара также положительно оценивает инициативу формирования перечня приоритетных потребностей Украины (PURL), которая должна помочь эффективнее координировать международную поддержку.

"Я разделяю видение мира Трампа и выражаю свою поддержку инициативе по составлению списков приоритетных потребностей Украины. Мы будем продолжать вносить свой вклад в дополнение к военной поддержке, которую мы предоставили Украине из нашего собственного национального арсенала", — сказал Эрдоган.

Эрдоган подчеркнул, что Турция остается одним из немногих государств, поддерживающих диалог как с Украиной, так и с Россией. По его мнению, именно такая позиция позволяет Анкаре выступать посредником по вопросам, связанным с прекращением войны.

" Поддерживая Украину, мы используем наши каналы связи, чтобы привлечь Россию к миру. Как союзник, который может вести переговоры с обеими сторонами, начинает процессы, приносящие результаты, и благодаря своей справедливой позиции доверия к обеим сторонам, мы и дальше будем активно содействовать усилиям по достижению мира", — добавил Эрдоган.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер Болгарии испугал саммит НАТО ядерным оружием РФ.

Также "Комментарии" писали, что Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины.