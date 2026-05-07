“Епідемій не уникнути?”: чи готова Україна до спалахів інфекції через відсутність води

Росія цього літа, ймовірно, намагатиметься залишити українців без води. Влада України попередила про підступні наміри ворога — бити по об’єктах водозабезпечення. Експерти пояснюють, що деяким містам загрожує тривала відсутність води. Портал “Коментарі” дізнався у Міністерства охорони здоров’я, спалахи яких інфекцій можуть виникнути за тривалої відсутності води, та як держава підготувалася до таких викликів.

У Міністерстві охорони здоров’я України на офіційний запит порталу “Коментарі” повідомили, що будь-які спалахи чи епідемії в умовах війни та руйнувань не є неминучими. І наголосили, що готовність до реагування на надзвичайну ситуацію та реагування у таких випадках відіграють ключову роль.

У Міністерстві зазначили, що задля цілей реагування на надзвичайні ситуації було утворено підсистеми:

медичного захисту населення,

забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

А на базі обласних та Київського міського центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України сформували та відповідно оснастили групи оперативного реагування на:

біологічні,

хімічні,

радіаційні загрози.

“Фахівці центрів контролю та профілактики хвороб, системи екстреної медичної допомоги систематично проходять навчання щодо реагування на надзвичайну ситуацію, у тому числі щодо готовності до запобігання, виявлення та реагування на потенційний спалах холери”, — зауважили в МОЗ.

Також здійснюють:

епідеміологічний нагляд,

оцінку якості та безпечності питної води з систем питного водопостачання як централізованого, так і з джерел нецентралізованого водопостачання.

“Відсутність стабільного забезпечення водою та стабільного функціонування каналізації завжди несе ризик поширення інфекційних хвороб незалежно від регіону, проте такі ризики можуть бути контрольовані”, — зауважили в Міністерстві.

У МОЗ зазначили, що досвід реагування на подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС показав, що масових інфекційних захворювань та спалахів гострих кишкових хвороб можливо уникнути заадяки оперативній готовності до реагування на надзвичайну ситуацію.

Також у міністерстві наголосили на важливості навчання населення — це ключова основа профілактики.

“Люди мають чітко розуміти, як діяти в умовах обмеженого доступу до чистої води (дотримуватися базової гігієни, безпечно поводитися з продуктами тощо). Саме обізнаність і правильна поведінка населення дозволяють запобігти поширенню інфекцій навіть у складних умовах”, — підсумували в МОЗ.

