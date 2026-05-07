"Эпидемий не избежать?": готова ли Украина к вспышкам инфекции из-за отсутствия воды

Россия этим летом, вероятно, постарается оставить украинцев без воды. Власти Украины предупредили о коварных намерениях врага – бить по объектам водообеспечения. Эксперты объясняют, что некоторым городам грозит продолжительное отсутствие воды. Портал "Комментарии" узнал у Министерства здравоохранения, вспышки каких инфекций могут возникнуть при длительном отсутствии воды, и как государство подготовилось к таким вызовам.

В Министерстве здравоохранения Украины на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что любые вспышки или эпидемии в условиях войны и разрушений не неизбежны. И подчеркнули, что готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию и реагирование в таких случаях играют ключевую роль.

В Министерстве отметили, что для целей реагирования на чрезвычайные ситуации были созданы подсистемы:

медицинской защиты населения,

обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения.

А на базе областных и Киевского городского центров контроля и профилактики болезней МОЗ Украины сформировали и соответственно оснастили группы оперативного реагирования на:

биологические,

химические,

радиационные опасности.

"Специалисты центров контроля и профилактики болезней, системы экстренной медицинской помощи систематически проходят обучение по реагированию на чрезвычайную ситуацию, в том числе готовности к предотвращению, выявлению и реагированию на потенциальную вспышку холеры", — отметили в Минздраве.

Также осуществляют:

эпидемиологический надзор,

оценку качества и безопасности питьевой воды из систем питьевого водоснабжения как централизованного, так и из источников нецентрализованного водоснабжения.

"Отсутствие стабильного обеспечения водой и стабильного функционирования канализации всегда несет риск распространения инфекционных заболеваний независимо от региона, однако такие риски могут быть контролированы", — отметили в Министерстве.

В Минздраве отметили, что опыт реагирования на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС показал, что массовых инфекционных заболеваний и вспышек острых кишечных заболеваний можно избежать благодаря оперативной готовности к реагированию на чрезвычайную ситуацию.

Также в министерстве отметили важность обучения населения — это ключевая основа профилактики.

"Люди должны четко понимать, как действовать в условиях ограниченного доступа к чистой воде (соблюдать базовую гигиену, безопасно обращаться с продуктами и т.п.). Именно осведомленность и правильное поведение населения позволяют предотвратить распространение инфекций даже в сложных условиях", — подытожили в Минздраве.

