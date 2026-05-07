"Эпидемий не избежать?": готова ли Украина к вспышкам инфекции из-за отсутствия воды

Кречмаровская Наталия
Россия этим летом, вероятно, постарается оставить украинцев без воды. Власти Украины предупредили о коварных намерениях врага – бить по объектам водообеспечения. Эксперты объясняют, что некоторым городам грозит продолжительное отсутствие воды. Портал "Комментарии" узнал у Министерства здравоохранения, вспышки каких инфекций могут возникнуть при длительном отсутствии воды, и как государство подготовилось к таким вызовам.
Угроза эпидемий. Фото портал "Комментарии"
В Министерстве здравоохранения Украины на официальный запрос портала "Комментарии" сообщили, что любые вспышки или эпидемии в условиях войны и разрушений не неизбежны. И подчеркнули, что готовность к реагированию на чрезвычайную ситуацию и реагирование в таких случаях играют ключевую роль.
В Министерстве отметили, что для целей реагирования на чрезвычайные ситуации были созданы подсистемы:
медицинской защиты населения,
обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения.
А на базе областных и Киевского городского центров контроля и профилактики болезней МОЗ Украины сформировали и соответственно оснастили группы оперативного реагирования на:
биологические,
химические,
радиационные опасности.
Также осуществляют:
эпидемиологический надзор,
оценку качества и безопасности питьевой воды из систем питьевого водоснабжения как централизованного, так и из источников нецентрализованного водоснабжения.
В Минздраве отметили, что опыт реагирования на преодоление последствий разрушения Каховской ГЭС показал, что массовых инфекционных заболеваний и вспышек острых кишечных заболеваний можно избежать благодаря оперативной готовности к реагированию на чрезвычайную ситуацию.
Также в министерстве отметили важность обучения населения — это ключевая основа профилактики.
Також в міністерстві відзначили важливість навчання населення — це ключова основа профілактики.