У ніч проти неділі російські війська знову атакували енергетичні об’єкти на території Одеської області. Внаслідок ударів у регіоні зафіксовані знеструмлення, повідомили у Міністерстві енергетики.

Атака росіян на енергетику України

Рятувальні підрозділи та енергетичні служби вже працюють на місці та проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики.

За даними Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності для забезпечення людей необхідним теплом і зв’язком. Об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення переведені на резервне живлення, щоб уникнути перерв у роботі.

Нагадуємо , раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що публічні прогнози про терміни завершення війни є некоректними й не відповідають реальній ситуації на фронті. На його думку, такі заяви вводять суспільство в оману і не мають жодного підґрунтя, особливо якщо лунають від людей, які не брали участі в бойових діях.

За його словами, в Україні з’явилась значна кількість "військових експертів", які фактично не мають бойового досвіду, але беруться оцінювати готовність військових, говорити, хто має воювати, і прогнозувати темпи та хід війни. Він наголосив, що подібні коментарі створюють хибне уявлення про ситуацію на фронті та знецінюють роботу тих, хто щодня бере участь у боях. Жорін підкреслює, що утримання України залежить від технологічного розвитку, якісної підготовки військових і загальної мілітаризації суспільства, а не від гучних заяв політиків чи коментаторів, які самі не поспішають поповнювати лави оборони.

