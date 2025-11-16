logo_ukra

Енергетику якого міста атакували росіяни вночі

Міненерго повідомило про нові удари РФ по енергоінфраструктурі Одещини

16 листопада 2025, 09:30
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч проти неділі російські війська знову атакували енергетичні об’єкти на території Одеської області. Внаслідок ударів у регіоні зафіксовані знеструмлення, повідомили у Міністерстві енергетики.

Енергетику якого міста атакували росіяни вночі

Атака росіян на енергетику України

Рятувальні підрозділи та енергетичні служби вже працюють на місці та проводять відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути постачання електрики.

За даними Одеської ОВА, у постраждалому районі розгорнуті пункти незламності для забезпечення людей необхідним теплом і зв’язком. Об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення переведені на резервне живлення, щоб уникнути перерв у роботі.

Нагадуємо , раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін заявив, що публічні прогнози про терміни завершення війни є некоректними й не відповідають реальній ситуації на фронті. На його думку, такі заяви вводять суспільство в оману і не мають жодного підґрунтя, особливо якщо лунають від людей, які не брали участі в бойових діях.

За його словами, в Україні з’явилась значна кількість "військових експертів", які фактично не мають бойового досвіду, але беруться оцінювати готовність військових, говорити, хто має воювати, і прогнозувати темпи та хід війни. Він наголосив, що подібні коментарі створюють хибне уявлення про ситуацію на фронті та знецінюють роботу тих, хто щодня бере участь у боях. Жорін підкреслює, що утримання України залежить від технологічного розвитку, якісної підготовки військових і загальної мілітаризації суспільства, а не від гучних заяв політиків чи коментаторів, які самі не поспішають поповнювати лави оборони.



Джерело: https://t.me/energyofukraine/5331
