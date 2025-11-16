В ночь на воскресенье российские войска снова атаковали энергетические объекты на территории Одесской области. В результате ударов в регионе зафиксированы обесточивание, сообщили в Министерстве энергетики.

Атака россиян на энергетику Украины

Спасательные подразделения и энергетические службы уже работают на месте и проводят восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть поставки электричества.

По данным Одесской ОВА, в пострадавшем районе развернуты пункты несокрушимости для обеспечения людей необходимым теплом и связью. Объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения переведены на резервное питание во избежание перерывов в работе.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Подполковник 3-го армейского корпуса Максим Жорин заявил, что публичные прогнозы о сроках завершения войны некорректны и не соответствуют реальной ситуации на фронте. По его мнению, такие заявления вводят общество в заблуждение и не имеют никакого основания, особенно если раздаются от людей, не участвовавших в боевых действиях.

По его словам, в Украине появилось значительное количество "военных экспертов", фактически не имеющих боевого опыта, но берущихся оценивать готовность военных, говорить, кто должен воевать, и прогнозировать темпы и ход войны. Он отметил, что подобные комментарии создают ошибочное представление о ситуации на фронте и обесценивают работу тех, кто ежедневно участвует в боях. Жорин подчеркивает, что содержание Украины зависит от технологического развития, качественной подготовки военных и всеобщей милитаризации общества, а не от громких заявлений политиков или комментаторов, которые сами не спешат пополнять ряды обороны.

