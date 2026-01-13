Енергетичний колапс: евакуація в Києві

Народний депутат Юрій Кицак попередив про потенційно катастрофічні наслідки для столиці у разі масштабних відключень електро- та теплопостачання.

Евакуація в Києві через масштабні відключення світла

За його словами, у випадку знеструмлення цілих житлових масивів можливі вибухи мереж, що створить пряму загрозу для життя людей. У такій ситуації владі доведеться евакуйовувати мешканців окремих районів.

Кицак наголосив, що збої в роботі тепломереж і електромереж у зимовий період несуть не лише побутові незручності, а й техногенні ризики, які можуть мати масштабні наслідки для міста.

Окремо депутат звернув увагу на відсутність чіткої інформації щодо того, чи проводиться комунікація з жителями Київ про можливі кризові сценарії та алгоритми дій у разі різкого погіршення ситуації. За його словами, люди мають заздалегідь розуміти ризики й знати, як діяти у надзвичайних умовах.

