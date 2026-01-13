Таємна смерть важливої для рф людини: кого знайшли мертвим на Кіпрі

Співробітником посольства Росії на Кіпрі, якого минулого тижня знайшли мертвим у службовому кабінеті, був Антон Панов — спеціаліст із криптографічного захисту інформації, пов’язаний зі структурами російських спецслужб. Про це свідчать витоки даних та журналістські розслідування.

Смерть Антона Панова на Кіпрі

Ім’я Панова вперше оприлюднив телеграм-канал ВЧК-ОГПУ. Видання Агентство з’ясувало, що до роботи в МЗС РФ він багато років був пов’язаний із Науково-технічним центром НТЦ "Атлас" — структурою, що має ліцензії ФСБ та СЗР на розробку й виробництво засобів криптографічного захисту інформації.

За даними витоків, Панов працював у НТЦ "Атлас" щонайменше у 2002 та 2023 роках. Центр, заснований ще у 1951 році, спеціалізується на створенні засобів захищеного урядового зв’язку, а більшість його розробок проходить сертифікацію центру безпеки зв’язку ФСБ. Структура також має ліцензії СЗР, ФНС, ФСТЕК та Мінпромторгу РФ і входить до корпорації Ростех.

Крім цього, Панов був пов’язаний із військовою частиною 33949. Ще у 2010 році "Новая газета" повідомляла, що цей номер прикриває Службу зовнішньої розвідки Росії.

Як мінімум із 2011 року Панов працював у МЗС Росії, а у 2013 році обіймав посаду "провідного спеціаліста". У 2025 році він перебував на Кіпрі разом із родиною, що підтверджують фото з профілю його дружини у соцмережі "Одноклассники".

Останній вхід Панова у "ВКонтакте" був зафіксований у четвер о 7:17 за московським часом — саме того дня, коли кіпрські ЗМІ повідомили про виявлення мертвого співробітника російського посольства. Пізніше дипломатична місія РФ підтвердила, що загиблим був А.В. Панов.

За даними кіпрської поліції, причиною смерті стала асфіксія внаслідок повішання, про що повідомляло видання Cyprus Mail. Місцеві ЗМІ пишуть про самогубство, однак деталі залишаються невідомими. Повідомляється, що дипломат нібито залишив передсмертну записку, але її зміст не оприлюднений.

Водночас російські дипломати не допустили кіпрських поліцейських на територію посольства, передавши тіло у дворі консульства, що ще більше посилило запитання до обставин смерті.

Дружина загиблого, Наталія Панова, у коментарі "Агентству" відмовилася підтверджувати або спростовувати інформацію, заявивши, що вона є конфіденційною та особистою.

