Це вже за межами: чим закінчилося побачення між «героєм сво» та неповнолітньою
Це вже за межами: чим закінчилося побачення між «героєм сво» та неповнолітньою

В окупованому Криму російський військовий за контрактом убив 17-річну дівчину після знайомства в інтернеті — тіло намагався спалити

13 січня 2026, 20:15
В окупованому Криму російський контрактник жорстоко вбив 17-річну мешканку Джанкойського району. Йдеться про Ельвіну Кравченко, яка познайомилася з чоловіком в інтернеті, пішла з ним на побачення та зникла.

Це вже за межами: чим закінчилося побачення між «героєм сво» та неповнолітньою

Жорстокі вбивці солдати армії рф

Пошуки дівчини тривали кілька днів — її розшукували родичі, волонтери та силові структури окупаційної адміністрації. Зрештою тіло Ельвіни знайшли в полі. За даними слідства, вбивця намагався спалити тіло, щоб приховати злочин.

Підозрюваного затримали. Ним виявився Дмітрій Попов — російський військовий, який з квітня 2025 року воював за контрактом у складі армії РФ на так званій "сво".

За наявною інформацією, до війни Попов був студентом із Тольятті. Менш ніж за рік участі у війні він перетворився на людину, здатну на особливо жорстокий злочин проти неповнолітньої.

Цей випадок знову порушує питання про масову деградацію та криміналізацію російських військових, яких Кремль просуває як "нову еліту", але які на практиці несуть небезпеку цивільному населенню — зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що народний депутат Микола Тищенко заявив, що Україна фактично наближається до масштабного блекауту, а окремі населені пункти вже опинилися в критичній ситуації. За його словами, Буча, Ірпінь та Гостомель де-факто вже перебувають у стані блекауту.
Тищенко нагадав, що сьогодні заступник міністра енергетики заявив про відсутність будь-яких прогнозів щодо відновлення електропостачання в Київ. За його оцінкою, такі сигнали звучать лякаюче й лише стимулюють Росію до нових ударів, адже Кремль прямо розраховує на гуманітарну катастрофу, зокрема в столиці.



