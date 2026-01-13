Це вже за межами: чим закінчилося побачення між «героєм сво» та неповнолітньою

В окупованому Криму російський контрактник жорстоко вбив 17-річну мешканку Джанкойського району. Йдеться про Ельвіну Кравченко, яка познайомилася з чоловіком в інтернеті, пішла з ним на побачення та зникла.

Жорстокі вбивці солдати армії рф

Пошуки дівчини тривали кілька днів — її розшукували родичі, волонтери та силові структури окупаційної адміністрації. Зрештою тіло Ельвіни знайшли в полі. За даними слідства, вбивця намагався спалити тіло, щоб приховати злочин.

Підозрюваного затримали. Ним виявився Дмітрій Попов — російський військовий, який з квітня 2025 року воював за контрактом у складі армії РФ на так званій "сво".

За наявною інформацією, до війни Попов був студентом із Тольятті. Менш ніж за рік участі у війні він перетворився на людину, здатну на особливо жорстокий злочин проти неповнолітньої.

Цей випадок знову порушує питання про масову деградацію та криміналізацію російських військових, яких Кремль просуває як "нову еліту", але які на практиці несуть небезпеку цивільному населенню — зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

