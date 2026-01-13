logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Это уже за пределами: чем закончилось свидание между «героем сво» и несовершеннолетней
commentss НОВОСТИ Все новости

Это уже за пределами: чем закончилось свидание между «героем сво» и несовершеннолетней

В оккупированном Крыму российский военный по контракту убил 17-летнюю девушку после знакомства в интернете - тело пытался сжечь

13 января 2026, 20:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В оккупированном Крыму российский контрактник жестоко убил 17-летнюю жительницу Джанкойского района. Речь идет об Эльвине Кравченко, которая познакомилась с мужем в интернете, пошла с ним на свидание и скрылась.

Это уже за пределами: чем закончилось свидание между «героем сво» и несовершеннолетней

Жестокие убийцы солдаты армии рф

Поиски девушки продолжались несколько дней – ее разыскивали родственники, волонтеры и силовые структуры оккупационной администрации. В конце концов, тело Эльвины нашли в поле. По данным следствия, убийца пытался сжечь тело, чтобы скрыть преступление.

Подозреваемый был задержан. Им оказался Дмитрий Попов — российский военный, с апреля 2025 года сражавшийся по контракту в составе армии РФ на так называемой "сво".

По имеющейся информации, до войны Попов был студентом из Тольятти . Менее чем через год участия в войне он превратился в человека, способного на особо жестокое преступление против несовершеннолетнего.

Этот случай снова поднимает вопрос о массовой деградации и криминализации российских военных, которых Кремль продвигает как "новую элиту", но которые на практике несут опасность для гражданского населения — в частности, на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что народный депутат Николай Тищенко заявил, что Украина фактически приближается к масштабному блекауту, а отдельные населенные пункты уже оказались в критической ситуации. По его словам, Буча, Ирпень и Гостомель де-факто уже находятся в состоянии блэкаута.
Тищенко напомнил, что сегодня заместитель министра энергетики заявил об отсутствии каких-либо прогнозов по возобновлению электроснабжения в Киев. По его оценке, такие сигналы звучат пугающе и стимулируют Россию к новым ударам, ведь Кремль прямо рассчитывает на гуманитарную катастрофу, в частности в столице.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ButusovPlus/26138
Теги:

Новости

Все новости