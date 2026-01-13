Это уже за пределами: чем закончилось свидание между «героем сво» и несовершеннолетней

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В оккупированном Крыму российский контрактник жестоко убил 17-летнюю жительницу Джанкойского района. Речь идет об Эльвине Кравченко, которая познакомилась с мужем в интернете, пошла с ним на свидание и скрылась.
Жестокие убийцы солдаты армии рф
Поиски девушки продолжались несколько дней – ее разыскивали родственники, волонтеры и силовые структуры оккупационной администрации. В конце концов, тело Эльвины нашли в поле. По данным следствия, убийца пытался сжечь тело, чтобы скрыть преступление.
Подозреваемый был задержан. Им оказался Дмитрий Попов — российский военный, с апреля 2025 года сражавшийся по контракту в составе армии РФ на так называемой "сво".
По имеющейся информации, до войны Попов был студентом из Тольятти . Менее чем через год участия в войне он превратился в человека, способного на особо жестокое преступление против несовершеннолетнего.
Этот случай снова поднимает вопрос о массовой деградации и криминализации российских военных, которых Кремль продвигает как "новую элиту", но которые на практике несут опасность для гражданского населения — в частности, на временно оккупированных территориях Украины.