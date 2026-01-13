Жорстка заява Тищенка: що не так з підготовкою України до зими

Народний депутат Микола Тищенко заявив, що Україна фактично наближається до масштабного блекауту, а окремі населені пункти вже опинилися в критичній ситуації. За його словами, Буча, Ірпінь та Гостомель де-факто вже перебувають у стані блекауту.

Тищенко про блекаути в містах України

Тищенко нагадав, що сьогодні заступник міністра енергетики заявив про відсутність будь-яких прогнозів щодо відновлення електропостачання в Київ. За його оцінкою, такі сигнали звучать лякаюче й лише стимулюють Росію до нових ударів, адже Кремль прямо розраховує на гуманітарну катастрофу, зокрема в столиці.

Депутат підкреслив, що нинішня ситуація не є несподіванкою. У 2022 році Росія вже масово била по українській енергетиці, змушуючи країну жити з графіками відключень. Після певного періоду затишшя криза повторилася влітку 2024 року. За словами Тищенка, це класична війна на виснаження, спрямована насамперед проти цивільної інфраструктури.

Він звернув увагу, що всі ці роки в урядових колах активно говорили про необхідність децентралізованої генерації — газогенератори, міні-ТЕЦ, локальні джерела живлення для районів, кварталів і великих будинків. Проте, наголосив депутат, розмов було значно більше, ніж реальних рішень, і результат цього видно зараз.

Окремо Тищенко згадав про мільярдні втрати держави через контрабандні схеми та корупцію, зокрема в лісовій галузі, до якої серйозно почали доходити лише в останній рік. На його думку, ці ресурси могли бути спрямовані на підготовку енергосистеми до війни.

За словами депутата, у влади було три роки, щоб підготувати країну до повторення ударів по енергетиці. Натомість суспільство щороку чує лише риторику про "важку зиму", без реального стратегічного плану.

Водночас Тищенко наголосив, що це не питання героїзму енергетиків, які, за його словами, роблять неможливе, і не персональна відповідальність президента, чий час повністю зосереджений на війні та дипломатії. Основні питання, на його переконання, мають бути адресовані Уряду — його пріоритетам, рішенням і відповідальності.

"Війна не почалася вчора. Удари по енергетиці не стали несподіванкою. Але ми знову заходимо в зиму без плану і без прогнозів", — підсумував депутат, закликавши до чесної й публічної розмови без ілюзій та перекладання відповідальності.

