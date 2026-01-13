Жесткое заявление Тищенко: что не так с подготовкой Украины к зиме

Народный депутат Николай Тищенко заявил, что Украина фактически приближается к масштабному блекауту, а некоторые населенные пункты уже оказались в критической ситуации. По его словам, Буча , Ирпень и Гостомель де-факто уже находятся в состоянии блэкаута.

Тищенко про блекауты в городах Украины

Тищенко напомнил, что сегодня заместитель министра энергетики заявил об отсутствии каких-либо прогнозов по возобновлению электроснабжения в Киев . По его оценке, такие сигналы звучат пугающе и стимулируют Россию к новым ударам, ведь Кремль прямо рассчитывает на гуманитарную катастрофу, в частности в столице.

Депутат подчеркнул, что нынешняя ситуация не является неожиданностью. В 2022 году Россия уже массово избивала по украинской энергетике, заставляя страну жить с графиками отключений. После определенного периода затишье кризис повторился летом 2024 года. По словам Тищенко, это классическая война на истощение, направленная, прежде всего, против гражданской инфраструктуры.

Он обратил внимание, что все эти годы в правительственных кругах активно говорили о необходимости децентрализованной генерации – газогенераторы, мини-ТЭЦ, локальные источники питания для районов, кварталов и больших домов. Однако, отметил депутат, разговоров было гораздо больше, чем реальных решений, и результат этого виден сейчас.

Отдельно Тищенко упомянул о миллиардных потерях государства из-за контрабандных схем и коррупции, в частности в лесной отрасли, до которой серьезно начали доходить только в последний год. По его мнению, эти ресурсы могли быть ориентированы на подготовку энергосистемы к войне.

По словам депутата, у власти было три года, чтобы подготовить страну к повторению ударов по энергетике. Общество ежегодно слышит лишь риторику о "тяжелой зиме", без реального стратегического плана.

В то же время Тищенко подчеркнул, что это не вопрос героизма энергетиков, которые, по его словам, делают невозможным, и не персональная ответственность президента, чье время полностью сосредоточено на войне и дипломатии. Основные вопросы, по его убеждению, должны быть адресованы Правительству его приоритетам, решениям и ответственности.

"Война не началась вчера. Удары по энергетике не стали неожиданностью. Но мы снова заходим в зиму без плана и без прогнозов", — подытожил депутат, призвав к честному и публичному разговору без иллюзий и перекладывания ответственности.

