Тайная смерть важного для России человека: кого нашли мертвым на Кипре

Сотрудником посольства России на Кипре, которого на прошлой неделе обнаружили мертвым в служебном кабинете, был Антон Панов — специалист по криптографической защите информации, связанный со структурами российских спецслужб. Об этом свидетельствуют утечки данных и журналистские расследования.

Смерть Антона Панова на Кипре

Имя Панова впервые обнародовал телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ . Агентство выяснило, что до работы в МИД РФ он много лет был связан с Научно-техническим центром НТЦ "Атлас" — структурой, имеющей лицензии ФСБ и СВР на разработку и производство средств криптографической защиты информации.

По данным истоков, Панов работал в НТЦ "Атлас", по меньшей мере, в 2002 и 2023 годах. Центр, основанный еще в 1951 г., специализируется на создании средств защищенной правительственной связи, а большинство его разработок проходит сертификацию центра безопасности связи ФСБ. Структура также имеет лицензии СВР, ФНС, ФСТЭК и Минпромторга РФ и входит в корпорацию Ростех .

Кроме этого, Панов был связан с воинской частью 33 949. Еще в 2010 году "Новая газета" сообщала, что этот номер прикрывает Службу внешней разведки России.

Как минимум с 2011 года Панов работал в МИД России , а в 2013 году занимал должность "ведущего специалиста". В 2025 году он находился на Кипре вместе с семьей, подтверждающих фото из профиля его жены в соцсети Одноклассники.

Последний вход Панова во "ВКонтакте" был зафиксирован в четверг в 7:17 по московскому времени – именно в тот день, когда кипрские СМИ сообщили об обнаружении мертвого сотрудника российского посольства. Позже дипломатическая миссия РФ подтвердила, что погибшим был А.В. Господа.

По данным кипрской полиции, причиной смерти стала асфиксия в результате повесы, о чем сообщало издание Cyprus Mail . Местные СМИ пишут о самоубийстве, однако детали остаются неизвестными. Сообщается, что дипломат якобы оставил предсмертную записку, но ее содержание не обнародовано.

В то же время, российские дипломаты не допустили кипрских полицейских на территорию посольства, передав тело во дворе консульства, что еще больше усилило вопрос к обстоятельствам смерти.

Жена погибшего, Наталья Панова, в комментарии "Агентству" отказалась подтверждать или опровергать информацию, заявив, что она является конфиденциальной и личной.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в оккупированном Крыму российский контрактник жестоко убил 17-летнюю жительницу Джанкойского района. Речь идет об Эльвине Кравченко, которая познакомилась с мужем в интернете, пошла с ним на свидание и скрылась.