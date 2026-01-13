Народный депутат Юрий Кицак предупредил о потенциально катастрофических последствиях для столицы в случае масштабных отключений электро- и теплоснабжения.

Эвакуация в Киеве из-за масштабных отключений света

По его словам, в случае обесточивания целых жилмассив возможны взрывы сетей, что создаст прямую угрозу жизни людей. В такой ситуации власти придется эвакуировать жителей отдельных районов.

Кицак подчеркнул, что сбои в работе теплосетей и электросетей в зимний период несут не только бытовые неудобства, но и техногенные риски, которые могут привести к масштабным последствиям для города.

Отдельно депутат обратил внимание на отсутствие четкой информации о том, проводится ли коммуникация с жителями Киев о возможных кризисных сценариях и алгоритмах действий в случае резкого ухудшения ситуации. По его словам, люди должны заранее понимать риски и знать, как поступать в чрезвычайных условиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что с полуработником посольства России на Кипре, которого на прошлой неделе нашли мертвым в служебном кабинете, был Антон Панов — специалист по криптографической защите информации, связанный со структурами российских спецслужб. Об этом свидетельствуют утечки данных и журналистские расследования.

Имя Панова впервые обнародовал телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ. Агентство выяснило, что до работы в МИД РФ он много лет был связан с Научно-техническим центром НТЦ "Атлас" — структурой, имеющей лицензии ФСБ и СВР на разработку и производство средств криптографической защиты информации. По данным утечек, Панов работал в НТЦ "Атлас" по меньшей мере в 2002 и 2023 годах. Центр, основанный еще в 1951 г., специализируется на создании средств защищенной правительственной связи, а большинство его разработок проходит сертификацию центра безопасности связи ФСБ. Структура также имеет лицензии СВР, ФНС, ФСТЭК и Минпромторга РФ и входит в корпорацию Ростех.

