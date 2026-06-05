Експерти приголомшили прогнозами: коли і де зустрінутьтся Зеленський і Путін

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Клименко Елена
Фото: з відкритих джерел
Лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна спричинив активне обговорення не лише в політичних колах, а й серед учасників ринку прогнозів. На платформі Polymarket, де користувачі роблять ставки за допомогою криптовалюти, більшість учасників не очікують можливості особистої зустрічі лідерів у найближчі роки.
Згідно з поточними оцінками, переважає думка, що переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться у 2026 році, а ймовірність їхньої зустрічі до 2027 року також оцінюється як низька. Близько 80% користувачів дотримуються позиції, що у короткостроковій перспективі такий формат діалогу малоймовірний.
Водночас приблизно 20% учасників допускають, що зустріч все ж може відбутися. Станом на ранок розподіл ставок виглядає наступним чином: близько 5,7% вважають потенційною локацією Туреччину, ще 4,3% — Катар або Об’єднані Арабські Емірати. Близько 2,6% називають можливими Сполучені Штати, тоді як Саудівська Аравія отримала приблизно 2%, а Швейцарія — близько 1%.
На Polymarket більшість очікує відсутність зустрічі Зеленського і Путіна у 2026 році. Фото: скріншот.