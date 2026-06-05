Експерти приголомшили прогнозами: коли і де зустрінутьтся Зеленський і Путін

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Лист президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна спричинив активне обговорення не лише в політичних колах, а й серед учасників ринку прогнозів. На платформі Polymarket, де користувачі роблять ставки за допомогою криптовалюти, більшість учасників не очікують можливості особистої зустрічі лідерів у найближчі роки.

Згідно з поточними оцінками, переважає думка, що переговори між Зеленським і Путіним не відбудуться у 2026 році, а ймовірність їхньої зустрічі до 2027 року також оцінюється як низька. Близько 80% користувачів дотримуються позиції, що у короткостроковій перспективі такий формат діалогу малоймовірний.

Водночас приблизно 20% учасників допускають, що зустріч все ж може відбутися. Станом на ранок розподіл ставок виглядає наступним чином: близько 5,7% вважають потенційною локацією Туреччину, ще 4,3% — Катар або Об’єднані Арабські Емірати. Близько 2,6% називають можливими Сполучені Штати, тоді як Саудівська Аравія отримала приблизно 2%, а Швейцарія — близько 1%.

На Polymarket більшість очікує відсутність зустрічі Зеленського і Путіна у 2026 році. Фото: скріншот.

У самому зверненні Зеленський серед потенційних майданчиків для переговорів згадував Туреччину, Швейцарію та низку країн Близького Сходу. Примітно, що думка користувачів Polymarket частково збігається з оцінками аналітичних моделей, зокрема штучного інтелекту, який також називає Туреччину найбільш ймовірним місцем можливих перемовин.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час зустрічі з представниками провідних інформаційних агентств російський диктатор Володимир Путін виклав власне бачення можливого завершення війни проти України, поєднавши заяви про готовність до переговорів із вимогами політичного та територіального характеру.