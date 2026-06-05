Эксперты ошеломили прогнозами: когда и где встретятся Зеленский и Путин

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Письмо президента Украины Владимира Зеленского к российскому диктатору Владимиру Путину вызвало активное обсуждение не только в политических кругах, но и среди участников рынка прогнозов. На платформе Polymarket, где пользователи делают ставки с помощью криптовалюты, большинство участников не ожидают возможности личной встречи лидеров в ближайшие годы.

Согласно текущим оценкам, преобладает мнение, что переговоры между Зеленским и Путиным не состоятся в 2026 году, а вероятность их встречи до 2027 года также оценивается как низкая. Около 80% пользователей придерживаются позиции, что в краткосрочной перспективе такой формат диалога маловероятен.

В то же время, примерно 20% участников допускают, что встреча все же может состояться. На утро распределение ставок выглядит следующим образом: около 5,7% считают потенциальной локацией Турцию, еще 4,3% — Катар или Объединенные Арабские Эмираты. Около 2,6% называют возможными Соединенные Штаты, тогда как Саудовская Аравия получила около 2%, а Швейцария — около 1%.

Polymarket большинство ожидает отсутствие встречи Зеленского и Путина в 2026 году. Фото: скриншот.

В самом обращении Зеленский среди потенциальных площадок для переговоров упоминал Турцию, Швейцарию и ряд стран Ближнего Востока. Примечательно, что мнение пользователей Polymarket частично совпадает с оценками аналитических моделей, в частности, искусственного интеллекта, который также называет Турцию наиболее вероятным местом возможных переговоров.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время встречи с представителями ведущих информационных агентств российский диктатор Владимир Путин изложил собственное видение возможного завершения войны против Украины, соединив заявления о готовности к переговорам с требованиями политического и территориального характера.