Ексзаступник Генпрокурора України Микола Голомша в ефірі День.LIVE наголосив, що держава повинна дозволити людям захищатися, якщо не може гарантувати безпеку кожному громадянину.

Експерт: дозвіл на зброю цивільним допоможе гарантувати безпеку

"Злочинець, який носить зброю необліковану — він озброєний перед обеззброєними, він грабує, він вчиняє розбійні напади. Коли він знає, що людина може мати зброю, — то туди не полізе", – зазначає правоохоронець.

Разом із тим, юрист зазначив, що необхідна підготовка, психоемоційні перевірки та чіткі правила застосування зброї, оскільки законодавчої бази наразі немає. Голомша також виступив за амністію для громадян, які зберігають зброю:

"Багато людей є, які знайшли зброю, багато які привезли з собою зброю. Держава зобов'язана оголосити амністію тим людям і запровадити реєстр. Що ти приходиш і реєструєшся, що в тебе є зброя, як трофей, якщо ти прийшов з війни зі зброєю".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко закликав цивільних готуватися збивати FPV: "Оформіть рушницю та навчіться з неї ефективно та якісно стріляти".

Юрій Федоренко вважає, що незабаром FPV-дрони залітатимуть все далі — їх нестимуть на собі БпЛА типу "Молнія", а потім "відпускатимуть" далі. Окупанти вже користуються такою методикою на полі бою.

"Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPV-дронів-камікадзе. А також закликаю цивільний сектор не зволікати та не думати про те, що війна може пройти повз", – наголосив військовий.