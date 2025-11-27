Экс-замгенпрокурора Украины Николай Голомша в эфире День.LIVE подчеркнул, что государство должно позволить людям защищаться, если не может гарантировать безопасность каждому гражданину.

Эксперт: разрешение на оружие гражданским поможет обеспечить безопасность

"Преступник, который носит неучтенное оружие — он вооружен перед обезоруженными, он грабит, он совершает разбойные нападения. Когда он знает, что человек может иметь оружие, то туда не полезет", – отмечает правоохранитель.

Вместе с тем юрист отметил, что необходима подготовка, психоэмоциональные проверки и четкие правила применения оружия, поскольку законодательной базы пока нет. Голомша также выступил за амнистию для граждан, хранящих оружие:

"Многие люди есть, которые нашли оружие, многие привезли с собой оружие. Правительство должно объявить амнистию тем людям и ввести реестр. Что ты приходишь и регистрируешься, что у тебя есть оружие, как трофей, если ты пришел с войны с оружием".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что командир полка "Ахиллес" Юрий Федоренко призвал гражданских готовиться сбивать FPV: "Оформите ружье и научитесь из него эффективно и качественно стрелять".

Юрий Федоренко считает, что вскоре FPV-дроны будут залетать все дальше — их будут нести на себе БпЛА типа "Молния", а затем "отпускать" дальше. оккупанты уже пользуются такой методикой на поле боя.

"Для этого и для военных мы наращиваем возможности по пользованию индивидуальным стрелковым оружием, а именно ружьем для потенциального сбивания FPV-дронов-камикадзе. А также призываю гражданский сектор не медлить и не думать о том, что война может пройти мимо", — подчеркнул военный.