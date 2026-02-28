Екс-радник президента США розкрив карти: чому гарантії безпеки для України не діятимуть

Рубрики
Гарантії безпеки для України можуть діяти лише після того, як російські війська почнуть відступати з української території. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі каналу "Еспресо" висловив екс-радник президента США Джон Болтон.
Джон Болтон. Фото: з відкритих джерел
За його словами, без цього кроку будь-які гарантії залишаються декларативними.
Він додав, тому навіть згода на перемир'я завтра не означає відмови від довгострокової мети повторного підпорядкування України Москві. У цьому сенсі гарантії безпеки, чи то з боку Сполучених Штатів, європейців чи навіть НАТО, настільки надійні, наскільки надійна політична воля тих, хто їх надає.
Екс-радник президента США зазначив, що у випадку з Дональдом Трампом поки невідомо, чи дотримуватиметься нинішніх зобов'язань НАТО, що ставить під сумнів ефективність гарантій безпеки для України.
