Екс-радник президента США розкрив карти: чому гарантії безпеки для України не діятимуть

Гарантії безпеки для України можуть діяти лише після того, як російські війська почнуть відступати з української території. Як повідомляє портал "Коментарі", таку думку в ефірі каналу "Еспресо" висловив екс-радник президента США Джон Болтон.

Джон Болтон. Фото: з відкритих джерел

За його словами, без цього кроку будь-які гарантії залишаються декларативними.

"На мій погляд, єдині гарантії безпеки, які справді матимуть значення, можливі лише після того, як російські війська почнуть відступати до Росії. У цьому полягає частина проблеми. Для Путіна це не короткостроковий проект. Як він сам каже вже понад двадцять років, він розглядає це як елемент зусиль щодо відновлення Російської імперії", – зазначив Болтон.

Він додав, тому навіть згода на перемир'я завтра не означає відмови від довгострокової мети повторного підпорядкування України Москві. У цьому сенсі гарантії безпеки, чи то з боку Сполучених Штатів, європейців чи навіть НАТО, настільки надійні, наскільки надійна політична воля тих, хто їх надає.

Екс-радник президента США зазначив, що у випадку з Дональдом Трампом поки невідомо, чи дотримуватиметься нинішніх зобов'язань НАТО, що ставить під сумнів ефективність гарантій безпеки для України.

"У випадку з Трампом, як вважають багато європейців і чимало американців, залишається незрозумілим, чи буде він дотримуватися навіть чинної 5 статті НАТО. Чому тоді хтось повинен вірити, що він дотримуватиметься гарантій безпеки для України?", — акцентував політик.

