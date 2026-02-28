Экс-советник президента США раскрыл карты: почему гарантии безопасности для Украины не будут действовать

Гарантии безопасности для Украины могут начать действовать только после того, как российские войска начнут отступать с украинской территории. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал экс-советник президента США Джон Болтон.

Джон Болтон. Фото: из открытых источников

По его словам, без этого шага любые гарантии остаются декларативными.

"На мой взгляд, единственные гарантии безопасности, которые действительно будут иметь значение, возможны только после того, как российские войска начнут отступать в Россию. В этом и заключается часть проблемы. Для Путина это не краткосрочный проект. Как он сам говорит уже более двадцати лет, он рассматривает это как элемент усилий по восстановлению Российской империи", – отметил Болтон.

Он добавил, поэтому даже согласие на перемирие завтра не означает отказа от долгосрочной цели повторного подчинения Украины Москве. В этом смысле гарантии безопасности, будь то со стороны Соединенных Штатов, европейцев или даже НАТО, настолько надежны, насколько надежна политическая воля тех, кто их предоставляет.

Экс-советник президента США отметил, что в случае с Дональдом Трампом пока неизвестно, будет ли он соблюдать нынешние обязательства НАТО, что ставит под сомнение эффективность гарантий безопасности для Украины.

"В случае с Трампом, как считают многие европейцы и немало американцев, остается непонятным, будет ли он соблюдать даже действующую 5 статью НАТО. Почему тогда кто-то должен верить, что он будет соблюдать гарантии безопасности для Украины?", — акцентировал политик.

