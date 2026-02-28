Экс-советник президента США раскрыл карты: почему гарантии безопасности для Украины не будут действовать

Рубрики
Гарантии безопасности для Украины могут начать действовать только после того, как российские войска начнут отступать с украинской территории. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире канала "Эспрессо" высказал экс-советник президента США Джон Болтон.
Джон Болтон. Фото: из открытых источников
По его словам, без этого шага любые гарантии остаются декларативными.
Он добавил, поэтому даже согласие на перемирие завтра не означает отказа от долгосрочной цели повторного подчинения Украины Москве. В этом смысле гарантии безопасности, будь то со стороны Соединенных Штатов, европейцев или даже НАТО, настолько надежны, насколько надежна политическая воля тех, кто их предоставляет.
Экс-советник президента США отметил, что в случае с Дональдом Трампом пока неизвестно, будет ли он соблюдать нынешние обязательства НАТО, что ставит под сомнение эффективность гарантий безопасности для Украины.
