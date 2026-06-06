Екс-нардеп Тягнибок потрапив під удар дрона на фронті: що зараз із ним

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Кравцев Сергей
Колишній народний обранець, голова ВО "Свобода" та військовослужбовець Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок атаки російського дрону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Олег Тягнибок. Фото: з відкритих джерел
Нині життю Тягнибока нічого не загрожує.
Згодом подробиці інциденту розповів заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128 бригади Тимур Книш, повідомляє львівський телеканал NTA.
За його словами, російський FPV-дрон атакував автомобіль, в якому знаходився Тягнибок. Завдяки швидким діям водія та швидкості руху вдалося уникнути значно тяжчих наслідків.
Варто зазначити, Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишнім народним депутатом України та кандидатом у президенти на виборах 2010 та 2014 років.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії він оголосив про зупинення політичної діяльності партії на період воєнного стану та вступив до лав Збройних сил України.
У 2025 році Тягнибоку надали звання підполковника і призначили командиром батальйону безпілотних систем бригади "Дике Поле".
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