Екс-нардеп Тягнибок потрапив під удар дрона на фронті: що зараз із ним

Колишній народний обранець, голова ВО "Свобода" та військовослужбовець Олег Тягнибок отримав поранення на фронті внаслідок атаки російського дрону. Як повідомляє портал "Коментарі", про це у себе в Telegram повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Олег Тягнибок. Фото: з відкритих джерел

"Олега Тягнибока поранили на фронті. Він разом із побратимами був в одному автомобілі, в який потрапив ворожий дрон. Бажаємо одужання", — йдеться у повідомленні.

Нині життю Тягнибока нічого не загрожує.

Згодом подробиці інциденту розповів заступник командира роти батальйону безпілотних систем 128 бригади Тимур Книш, повідомляє львівський телеканал NTA.

За його словами, російський FPV-дрон атакував автомобіль, в якому знаходився Тягнибок. Завдяки швидким діям водія та швидкості руху вдалося уникнути значно тяжчих наслідків.

"Завдяки майстерності водія та швидкості пересування, поранення несмертельне. Але хороша контузія з усіма наслідками – це баротравма та струс. Але людина жива", — розповів старший лейтенант Книш.

Варто зазначити, Олег Тягнибок є головою Всеукраїнського об'єднання "Свобода", колишнім народним депутатом України та кандидатом у президенти на виборах 2010 та 2014 років.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії він оголосив про зупинення політичної діяльності партії на період воєнного стану та вступив до лав Збройних сил України.

У 2025 році Тягнибоку надали звання підполковника і призначили командиром батальйону безпілотних систем бригади "Дике Поле".

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