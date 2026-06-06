Экс-нардеп Тягнибок попал под удар дрона на фронте: что сейчас с ним

Бывший народный избранник, глава ВО "Свобода" и военнослужащий Олег Тягнибок получил ранение на фронте в результате атаки российского дрона. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Олег Тягнибок. Фото: из открытых источников

"Олега Тягнибока ранили на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления", — говорится в сообщении.

Сейчас жизни Тягнибока ничего не угрожает.

Впоследствии подробности инцидента рассказал заместитель командира роты батальона беспилотных систем 128-й бригады Тимур Кныш, сообщает львовский телеканал NTA.

По его словам, российский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находился Тягнибок. Благодаря быстрым действиям водителя и скорости движения удалось избежать значительно более тяжелых последствий.

"Благодаря мастерству водителя и скорости передвижения, ранение несмертельное. Но хорошая контузия со всеми последствиями – это баротравма и сотрясение. Но человек жив", — рассказал старший лейтенант Кныш.

Стоит отметить, Олег Тягнибок является председателем Всеукраинского объединения "Свобода", бывшим народным депутатом Украины и кандидатом в президенты на выборах 2010 и 2014 годов.

После начала полномасштабного вторжения России он объявил о приостановлении политической деятельности партии на период военного положения и вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

В 2025 году Тягнибоку присвоили звание подполковника и назначили командиром батальона беспилотных систем бригады "Дикое Поле".

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