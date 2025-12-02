Екс-глава МЗС натякнув, що Україні потрібно готуватися до поразки у війні: деталі

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що розмови про можливе наближення миру не повинні вводити суспільство в оману – на країну чекає вкрай складний період, під час якого доведеться визнати болісні реалії війни. Про це дипломат сказав під час публічного виступу.

Дмитро Кулеба. Фото: з відкритих джерел

За словами Дмитра Кулеби, попри активізацію дипломатичних процесів, Україна все ще не має достатньо сил, аби стримувати російські війська на всіх напрямках, які для нас є принципово важливими. Він наголосив, що суспільству доведеться прийняти "надзвичайно важку правду", яку неможливо замінити ані емоційними заявами, ані оптимістичними дописами у соцмережах.

"Попереду в України тактична поразка, але стратегічна перемога. Тактична – тому що в моменті буде боляче та неприємно", — підкреслив дипломат.

Дмитро Кулеба зазначив, що Україна вже достатньо сильна, аби не дозволити Росії досягти своїх цілей зі знищення державності, але ще недостатньо — щоб зупиняти Москву там, де цього вимагають наші інтереси.

Кулеба також окреслив два сценарії розвитку подій. Перший — досягнення складної та компромісної угоди, яка зафіксує нинішнє співвідношення сил і водночас створить основу для майбутньої стратегічної перемоги. Другий — продовження війни на довгі роки.

"Якщо не буде досягнуто домовленості, яка всім не сподобається, але зафіксує цей стан тактичної поразки і стратегічної перемоги, тоді війна триватиме багато років. Лінія фронту щороку рухатиметься — і не завжди у наш бік", — попередив Кулеба.

Він додав, що Росія має достатні ресурси для продовження бойових дій, і Україна також не зупиниться. Саме тому, на думку дипломата, країна повинна зосередитися на реалістичній оцінці ситуації та консолідації зусиль для досягнення тривалого миру.

