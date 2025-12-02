Війна справді добігає кінця: у Раді назвали строки можливого припинення вогню

Нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський заявив, що його прогноз щодо завершення війни в Україні залишається незмінним. За його словами, останні події, зокрема жорсткіші підходи та фактичні ультимативні кроки з боку Вашингтона, свідчать про те, що Сполучені Штати намагаються максимально пришвидшити шлях до припинення бойових дій. Про це політик зазначив в інтерв'ю "Телеграфу".

Веніславський нагадав, що ще у вересні попереджав: після зустрічей президента України з американським лідером, а також тристоронніх консультацій за участю європейських партнерів, часові рамки до потенційного завершення війни можуть скоротитися до тижнів.

На його переконання, нинішня дипломатична активність підтверджує правильність такого прогнозу.

"Якщо ми бачимо такі кроки, це означає, що США докладають максимум зусиль, щоб зупинити війну. Я й надалі впевнений: процес рухається до свого фіналу", — наголосив депутат.

Водночас він визнав, що строки можуть бути різними: завершення війни можливе як до кінця цього року, так і у лютому чи березні наступного. Проте перспектива, за його словами, однозначно короткострокова.

"Це точно не історія на роки. Війна не буде тривати довго", — підсумував Веніславський.

