Война действительно подходит к концу: в Раде назвали сроки возможного прекращения огня

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что его прогноз по завершению войны в Украине остается неизменным. По его словам, последние события, в том числе более жесткие подходы и фактические ультимативные шаги со стороны Вашингтона, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты пытаются максимально ускорить путь к прекращению боевых действий. Об этом политик отметил в интервью "Телеграфу".
Федор Вениславский. Фото: из открытых источников
Вениславский напомнил, что еще в сентябре предупреждал: после встреч президента Украины с американским лидером, а также трехсторонних консультаций с участием европейских партнеров, временные рамки потенциального завершения войны могут сократиться до недель.
По его мнению, нынешняя дипломатическая активность подтверждает правильность такого прогноза.
В то же время он признал, что сроки могут быть разными: завершение войны возможно как до конца этого года, так и в феврале или марте следующего. Однако перспектива, по его словам, однозначно краткосрочна.
