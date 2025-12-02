Война действительно подходит к концу: в Раде назвали сроки возможного прекращения огня

Нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский заявил, что его прогноз по завершению войны в Украине остается неизменным. По его словам, последние события, в том числе более жесткие подходы и фактические ультимативные шаги со стороны Вашингтона, свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты пытаются максимально ускорить путь к прекращению боевых действий. Об этом политик отметил в интервью "Телеграфу".

Федор Вениславский. Фото: из открытых источников

Вениславский напомнил, что еще в сентябре предупреждал: после встреч президента Украины с американским лидером, а также трехсторонних консультаций с участием европейских партнеров, временные рамки потенциального завершения войны могут сократиться до недель.

По его мнению, нынешняя дипломатическая активность подтверждает правильность такого прогноза.

"Если мы видим такие шаги, значит США прилагают максимум усилий, чтобы остановить войну. Я и дальше уверен: процесс движется в свой финал", — подчеркнул депутат.

В то же время он признал, что сроки могут быть разными: завершение войны возможно как до конца этого года, так и в феврале или марте следующего. Однако перспектива, по его словам, однозначно краткосрочна.

"Это точно не история на годы. Война не продлится долго", — подытожил Вениславский.

Читайте на портале "Комментарии" — независимо от того, чем завершится новая попытка президента США Дональда Трампа прекратить войну в Украине, в Европе растет обеспокоенность, что рано или поздно будет заключено соглашение, которое не ослабит Россию и тем самым создаст дополнительные риски для безопасности континента. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также издание "Комментарии" — Трамп готовит важное обращение: будет ли оно касаться Украины.



