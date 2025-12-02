Экс-глава МИД намекнул, что Украине нужно готовиться к поражению в войне: детали

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разговоры о возможном приближении мира не должны вводить общество в заблуждение – страны ждет крайне сложный период, во время которого придется признать болезненные реалии войны. Об этом дипломат сказал во время публичного выступления.

Дмитрий Кулеба. Фото: из открытых источников

По словам Дмитрия Кулебы, несмотря на активизацию дипломатических процессов, Украина все еще не имеет достаточно сил, чтобы сдерживать российские войска по всем направлениям, которые для нас принципиально важны. Он подчеркнул, что обществу придется принять "чрезвычайно тяжелую правду", которую невозможно заменить ни эмоциональными заявлениями, ни оптимистичными сообщениями в соцсетях.

"Впереди Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическая – потому что в данный момент будет больно и неприятно", — подчеркнул дипломат.

Дмитрий Кулеба отметил, что Украина уже достаточно сильна, чтобы не позволить России достичь своих целей по уничтожению государственности, но недостаточно — чтобы останавливать Москву там, где этого требуют наши интересы.

Кулеба также очертил два сценария развития событий. Первый – достижение сложного и компромиссного соглашения, которое зафиксирует нынешнее соотношение сил и одновременно создаст основу для предстоящей стратегической победы. Второй – продолжение войны на долгие годы.

"Если не будет достигнута договоренность, которая всем не понравится, но зафиксирует это состояние тактического поражения и стратегической победы, тогда война будет длиться много лет. Линия фронта будет ежегодно двигаться — и не всегда в нашу сторону", — предупредил Кулеба.

Он добавил, что у России есть достаточные ресурсы для продолжения боевых действий, и Украина также не остановится. Поэтому, по мнению дипломата, страна должна сосредоточиться на реалистической оценке ситуации и консолидации усилий для достижения длительного мира.

