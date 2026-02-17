logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.16

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Екс-глава ЦРУ заявив про військовий прорив України
commentss НОВИНИ Всі новини

Екс-глава ЦРУ заявив про військовий прорив України

Петреус передрік Україні роль найбільшого оборонного центру Заходу після війни

17 лютого 2026, 09:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна зробила безпрецедентний ривок у розвитку свого військово-промислового комплексу під час війни.

Екс-глава ЦРУ заявив про військовий прорив України

Девід Петреус. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українці вже виробляють технології, які визначать характер майбутніх збройних конфліктів.

Петреус назвав нинішнє покоління українців "найбільшим в історії країни" та наголосив, що після завершення бойових дій Україна може стати одним із ключових оборонних центрів Заходу.

Він вважає, що сформований за умов війни військово-промисловий сектор стане основою для побудови нової економіки, орієнтованої на інновації та високі технології.

На думку екс-глави розвідки, український досвід має стати сигналом для союзників, яким необхідно терміново переглянути підходи модернізації армій. Він зазначив, що традиційні системи озброєнь швидко старіють, тоді як сучасні війни вимагають гнучкості, швидкості ухвалення рішень та інтеграції нових технологій.

Особливу увагу Петреус звернув на здатність України значно прискорити так званий "ланцюжок знищення" — процес виявлення та поразки цілей. Це стало можливим завдяки новим концепціям ведення бойових дій, які швидко впроваджуються та перетворюються на військову доктрину.

За його оцінкою, союзники мають уважно вивчити український досвід, аби не інвестувати у застарілі рішення. Україна, наголосив Петреус, вже сьогодні демонструє, яким буде оборонний сектор майбутнього та як технології змінюють баланс сил на полі бою.

Читайте також на порталі "Коментарі" — військова технологія XVIII століття несподівано стала новим інструментом сучасної війни. Як повідомляє The Wall Street Journal, українські військові активно використовують повітряні кулі для розвідки, ударів та доставки безпілотників углиб російської території.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини