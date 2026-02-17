Екс-глава ЦРУ заявив про військовий прорив України

Колишній директор ЦРУ Девід Петреус заявив, що Україна зробила безпрецедентний ривок у розвитку свого військово-промислового комплексу під час війни.

Девід Петреус. Фото: з відкритих джерел

За його словами, українці вже виробляють технології, які визначать характер майбутніх збройних конфліктів.

Петреус назвав нинішнє покоління українців "найбільшим в історії країни" та наголосив, що після завершення бойових дій Україна може стати одним із ключових оборонних центрів Заходу.

Він вважає, що сформований за умов війни військово-промисловий сектор стане основою для побудови нової економіки, орієнтованої на інновації та високі технології.

На думку екс-глави розвідки, український досвід має стати сигналом для союзників, яким необхідно терміново переглянути підходи модернізації армій. Він зазначив, що традиційні системи озброєнь швидко старіють, тоді як сучасні війни вимагають гнучкості, швидкості ухвалення рішень та інтеграції нових технологій.

Особливу увагу Петреус звернув на здатність України значно прискорити так званий "ланцюжок знищення" — процес виявлення та поразки цілей. Це стало можливим завдяки новим концепціям ведення бойових дій, які швидко впроваджуються та перетворюються на військову доктрину.

За його оцінкою, союзники мають уважно вивчити український досвід, аби не інвестувати у застарілі рішення. Україна, наголосив Петреус, вже сьогодні демонструє, яким буде оборонний сектор майбутнього та як технології змінюють баланс сил на полі бою.

