Экс-глава ЦРУ заявил о военном прорыве Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Экс-глава ЦРУ заявил о военном прорыве Украины

Петреус предрек Украине роль крупнейшего оборонного центра Запада после войны

17 февраля 2026, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Украина совершила беспрецедентный рывок в развитии своего военно-промышленного комплекса во время войны. 

Экс-глава ЦРУ заявил о военном прорыве Украины

Дэвид Петреус. Фото: из открытых источников

По его словам, украинцы уже создают технологии, которые определят характер будущих вооруженных конфликтов.

Петреус назвал нынешнее поколение украинцев "величайшим в истории страны" и подчеркнул, что после завершения боевых действий Украина может стать одним из ключевых оборонных центров Запада. 

Он считает, что сформированный в условиях войны военно-промышленный сектор станет основой для построения новой экономики, ориентированной на инновации и высокие технологии.

По мнению экс-главы разведки, украинский опыт должен стать сигналом для союзников, которым необходимо срочно пересмотреть подходы к модернизации армий. Он отметил, что традиционные системы вооружений быстро устаревают, тогда как современные войны требуют гибкости, скорости принятия решений и интеграции новых технологий.

Особое внимание Петреус обратил на способность Украины значительно ускорить так называемую "цепочку уничтожения" — процесс выявления и поражения целей. Это стало возможным благодаря новым концепциям ведения боевых действий, которые быстро внедряются и превращаются в военную доктрину.

По его оценке, союзники должны внимательно изучить украинский опыт, чтобы не инвестировать в устаревшие решения. Украина, подчеркнул Петреус, уже сегодня демонстрирует, каким будет оборонный сектор будущего и как технологии меняют баланс сил на поле боя.

Читайте также на портале "Комментарии" — военная технология XVIII века неожиданно стала новым инструментом современной войны. Как сообщает The Wall Street Journal, украинские военные активно используют воздушные шары для разведки, ударов и доставки беспилотников вглубь российской территории.




