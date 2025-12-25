Єдиний козир Києва: як Україна може "зламати" Росію у 2026 році

Мирна угода щодо війни в Україні, ініційована командою Дональда Трампа, наразі виглядає малоймовірною. Такий висновок роблять аналітики, на яких посилається британське видання The Guardian. За їхньою оцінкою, переговори за посередництва США навряд чи здатні покласти край бойовим діям у найближчі роки, а отже Києву доведеться готуватися до затяжного протистояння.

Війна в Україні. Фото з відкритих джерел

У статті The Guardian вказує, що найбільш реалістичним сценарієм для України у 2026 році буде стратегія стримування, зокрема через економію ресурсів на фронті, накопичення резервів, виснажливі удари по російській інфраструктурі та очікування сприятливішого політичного моменту для домовленостей.

Важливим фактором залишається фінансова підтримка Заходу. Узгоджена ЄС позика на 90 млрд євро дозволяє Україні зберігати нинішній рівень оборони щонайменше до кінця 2027 року. Це не змінює ситуацію на полі бою радикально, але дає змогу утримувати позиції та функціонування держави.

За оцінками аналітиків, Росія зберігає ініціативу, однак її просування є повільним і надзвичайно затратним. Для повного захоплення Донбасу Москві знадобиться рік або більше і ціною сотень тисяч убитих та поранених. Водночас щомісячний набір близько 30 тисяч новобранців дозволяє Кремлю лише компенсувати втрати, але не змінює балансу сил.

Як повідомляє Bloomberg, Москва розглядає нинішній мирний план як стартову позицію, вимагаючи обмеження ЗСУ, нейтрального статусу України та поступок щодо територій і санкцій. Аналітики ж вважають, що шанс у Києва у тому, щоб втримати війну у стані стратегічного застою, паралельно посилюючи економічний тиск, який у перспективі може "зламати" Кремль, який погодиться на реальні компроміси.

"Найбільш реалістичною перспективою для України є спроба тримати Росію якомога сильніше у поточному стані майже повного застою в надії, що врешті-решт це дасть можливість на шанс", — пише The Guardian.

