Единый козырь Киева: как Украина может "сломить" Россию в 2026 году

Мирное соглашение по войне в Украине, инициированное командой Дональда Трампа, пока выглядит маловероятным. Такой вывод делают аналитики, на которых ссылается британское издание The Guardian. По их оценке, переговоры при посредничестве США вряд ли способны покончить с боевыми действиями в ближайшие годы, а значит Киеву придется готовиться к затяжному противостоянию.

Война в Украине. Фото из открытых источников

В статье The Guardian указывает, что наиболее реалистичным сценарием для Украины в 2026 году будет стратегия сдерживания, в частности из-за экономии ресурсов на фронте, накопления резервов, изнурительных ударов по российской инфраструктуре и ожидания более благоприятного политического момента для договоренностей.

Важным фактором остается финансовая поддержка Запада. Согласованный ЕС заем на 90 млрд евро позволяет Украине сохранять нынешний уровень обороны по меньшей мере до конца 2027 года. Это не изменяет ситуацию на поле боя радикально, но позволяет удерживать позиции и функционирование государства.

По оценкам аналитиков, Россия сохраняет инициативу, однако ее продвижение медленно и чрезвычайно затратно. Для полного захвата Донбасса Москве понадобится год или больше и ценой сотен тысяч убитых и раненых. В то же время, ежемесячный набор около 30 тысяч новобранцев позволяет Кремлю только компенсировать потери, но не изменяет баланса сил.

Как сообщает Bloomberg, Москва рассматривает нынешний мирный план как стартовую позицию, требуя ограничения ВСУ, нейтрального статуса Украины и уступок в отношении территорий и санкций. Аналитики же считают, что шанс у Киева состоит в том, чтобы удержать войну в состоянии стратегического застоя, параллельно усиливая экономическое давление, которое в перспективе может "сломить" Кремль, который согласится на реальные компромиссы.

"Самая реалистичная перспектива для Украины — попытка держать Россию как можно сильнее в текущем состоянии почти полного застоя в надежде, что в конце концов это даст возможность на шанс", — пишет The Guardian.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремлю придется идти на компромиссы для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле ответили, что будет с мирным планом.