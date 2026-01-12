Єдине спасіння суспільства та ЗСУ — ТЦК

У Київському обласному ТЦК та СП прокоментували авторську публікацію Павла Казаріна, у якій він запропонував говорити з ухилянтами мовою раціональних аргументів. У ТЦК наголосили, що такий підхід є помилковим, оскільки ухилянтами керує не раціональний фактор, а фактор страху.

Київський ТЦК та СП відповів Павлу Казаріну

У заяві зазначається, що жодні раціонально-прагматичні аргументи, зокрема щодо заробітної плати чи передбачуваності служби, не здатні вплинути на ухилянтів. Аналогічну помилку, за оцінкою ТЦК, допускають і бойові бригади, коли будують промокампанії виключно на мотивації досягнення.

Водночас у ТЦК підкреслили, що пасіонарні громадяни, здатні брати відповідальність за країну, мобілізувалися не протягом останніх чотирьох років, а у перші два роки війни. Саме в цей період і надалі підрозділи ЗСУ наповнювала структура, назву якої, на думку ТЦК, у публікації Казаріна було свідомо або несвідомо оминено.

У заяві наголошується, що співвідношення "обивателів і громадян" у суспільстві змінюють саме територіальні центри комплектування. Саме вони переконують і трансформують ухилянтів-обивателів у гідних громадян і захисників Вітчизни.

Також у ТЦК звернули увагу на те, що кремлівська пропаганда цілеспрямовано працює у двох напрямах: з одного боку — компрометує ТЦК, а з іншого — ототожнює ухилянтів з усім українським суспільством. На думку відомства, це є частиною інформаційної війни проти України.

У підсумку в Київському обласному ТЦК та СП заявили, що єдиним порятунком і для суспільства, і для ЗСУ є саме ТЦК. Там також висловили сподівання на свідому підтримку територіальних центрів комплектування у майбутніх публікаціях як елемент спільної боротьби з ворожою пропагандою.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що с півачка Grisana вперше прокоментувала звинувачення, які з’явилися у листопаді 2025 року щодо її батька Дмитра Грицуна. Тоді в публічному просторі його називали "кримінальним авторитетом" із Дніпра та закидали причетність до замовних убивств, хабарництва і корупції.