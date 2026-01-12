Батько кримінальний авторитет з Дніпра: співачка Grisana чітко відреагувала на звинувачення

Співачка Grisana вперше прокоментувала звинувачення, які з’явилися у листопаді 2025 року щодо її батька Дмитра Грицуна. Тоді в публічному просторі його називали "кримінальним авторитетом" із Дніпра та закидали причетність до замовних убивств, хабарництва і корупції.

Співачка Grisana про свого батька

Свою позицію Анастасія Грицун оприлюднила у Instagram, наголосивши, що це її останній публічний коментар з цього питання. Вона зазначила, що частина подій стосується її родини, однак вона не коментуватиме деталі справи або перебіг розгляду, оскільки це не має відношення до її творчої діяльності та може зашкодити процесу. За її словами, рішення ухвалює суд, і вона прийме будь-який законний результат.

Окремо Grisana заперечила чутки про рейдерське захоплення готелю у Павлограді. Вона пояснила, що лише володіє часткою в товаристві з обмеженою відповідальністю, яке офіційно орендує приміщення, і не має стосунку до незаконних дій.

Також артистка відкинула закиди щодо фінансування її кар’єри батьком. Вона наголосила, що всі творчі процеси забезпечує її команда, а так званий "дорогий" візуал є результатом спільної роботи, а не сторонніх впливів.

У підсумку Grisana заявила, що залишається в музиці, оскільки вірить у неї як у живу культурну силу. Для неї важливо працювати з українським попом, розширювати контекст його існування та продовжувати рух уперед. Вона зазначила, що весь цей час не припиняла писати пісні та готувати нові релізи для людей, які підтримують її творчість.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який організував зберігання та підготовку до збуту наркотичних речовин у нестандартний спосіб. За даними прокуратури міста Києва, йдеться про 40-річного громадянина Ізраїлю.