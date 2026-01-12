logo

Отец криминальный авторитет из Днепра: певица Grisana четко отреагировала на обвинения
Отец криминальный авторитет из Днепра: певица Grisana четко отреагировала на обвинения

Певица Grisana впервые публично отреагировала на обвинения в отношении своего отца, назвав этот комментарий последним на эту тему

12 января 2026, 22:29
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Певица Grisana впервые прокомментировала появившиеся в ноябре 2025 года обвинения в отношении ее отца Дмитрия Грицуна. Тогда в публичном пространстве его называли "криминальным авторитетом" из Днепра и обвиняли в причастности к заказным убийствам, взяточничеству и коррупции.

Отец криминальный авторитет из Днепра: певица Grisana четко отреагировала на обвинения

Певица Grisana про своего отца

Свою позицию Анастасия Грицун обнародовала в Instagram, подчеркнув, что это последний публичный комментарий по этому вопросу. Она отметила, что часть событий касается ее семьи, однако она не будет комментировать детали дела или ход рассмотрения, поскольку это не имеет отношения к его творческой деятельности и может повредить процессу. По ее словам, решение принимает суд, и оно примет любой законный результат.

Отдельно Grisana возразила слухи о рейдерском захвате отеля в Павлограде. Она пояснила, что лишь владеет долей в обществе с ограниченной ответственностью, официально арендующим помещение, и не имеет отношения к незаконным действиям.

Также артистка отвергла упреки в финансировании ее карьеры отцом. Она подчеркнула, что все творческие процессы обеспечивает ее команда, а так называемый дорогой визуал является результатом совместной работы, а не посторонних влияний.

В итоге Grisana заявила, что остается в музыке, поскольку верит в нее как в живую культурную силу. Для нее важно работать с украинским попом, расширять контекст его существования и продолжать движение вперед. Она отметила, что все это время не переставала писать песни и готовить новые релизы для людей, поддерживающих ее творчество.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который организовал хранение и подготовку к сбыту наркотических веществ нестандартным способом. По данным прокуратуры города Киева, речь идет о 40-летнем гражданине Израиля.



Источник: https://www.instagram.com/p/DTYOSstjacn/?img_index=1
