Чим чоловік прикрасив новорічну ялинку: отримав загрозу на 12 років позбавлення волі

У Києві правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який організував зберігання та підготовку до збуту наркотичних речовин у нестандартний спосіб. За даними прокуратури міста Києва, йдеться про 40-річного громадянина Ізраїлю.

Сховав наркотики в ялинкові іграшки

Підозрюваного затримали під час отримання наркотиків у поштовому відділенні. Слідством встановлено, що після отримання заборонених речовин чоловік планував їх розфасувати та продати.

Під час обшуків у помешканні правоохоронці виявили значну кількість наркотиків, зокрема 4-MMC, амфетамін, ЛСД та МДМА, а також близько одного кілограма канабісу. У прокуратурі зазначили, що заборонені речовини чоловік не приховував — пакетиками з наркотиками він прикрасив новорічну ялинку.

Після затримання громадянина Ізраїлю взяли під варту. За інкримінованими статтями йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

