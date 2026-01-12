Чем мужчина украсил новогоднюю елку: получил угрозу на 12 лет лишения свободы

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который организовал хранение и подготовку к сбыту наркотических веществ нестандартным способом. По данным прокуратуры города Киева, речь идет о 40-летнем гражданине Израиля.

Спрятал наркотики под вид елочных игрушек

Подозреваемый был задержан при получении наркотиков в почтовом отделении. Следствием установлено, что после получения запрещенных веществ, мужчина планировал их расфасовать и продать.

Во время обысков в доме правоохранители обнаружили значительное количество наркотиков, в том числе 4-MMC, амфетамин, ЛСД и МДМА, а также около одного килограмма каннабиса. В прокуратуре отметили, что запрещенные вещества мужчина не скрывал – пакетиками с наркотиками он украсил новогоднюю елку.

После задержания гражданина Израиля заключили под стражу. По инкриминируемым статьям ему грозит до 12 лет лишения свободы.

