Единственное спасение общества и ВСУ – ТЦК
commentss НОВОСТИ Все новости

Единственное спасение общества и ВСУ – ТЦК

Киевский областной ТЦК и СП ответил на публикацию Павла Казарина, заявив, что с уклоняющимися невозможно говорить на языке рациональных аргументов

12 января 2026, 22:39
Автор:
avatar

Ткачова Марія

В Киевском областном ТЦК и СП прокомментировали авторскую публикацию Павла Казарина, в которой он предложил говорить с уклоняющимися языком рациональных аргументов. В ТЦК подчеркнули, что такой подход ошибочен, поскольку уклончивыми руководит не рациональный фактор, а фактор страха.

Единственное спасение общества и ВСУ – ТЦК

Киевский ТЦК и СП ответил Павлу Казарину

В заявлении отмечается, что никакие рационально-прагматические аргументы, в частности по заработной плате или предсказуемости службы, не способны повлиять на уклоняющихся. Аналогичную ошибку, по оценке ТЦК, допускают и боевые бригады, когда строят промокампании исключительно на мотивации достижения.

В то же время в ТЦК подчеркнули, что пассионарные граждане, способные брать ответственность за страну, мобилизовались не за последние четыре года, а в первые два года войны. Именно в этот период и дальше подразделения ВСУ наполняла структура, название которой, по мнению ТЦК, в публикации Казарина было сознательно или бессознательно обходили.

В заявлении отмечается, что соотношение обывателей и граждан в обществе меняют именно территориальные центры комплектования. Именно они убеждают и трансформируют уклоняющих обывателей в достойных граждан и защитников Отечества.

Также в ТЦК обратили внимание, что кремлевская пропаганда целенаправленно работает в двух направлениях: с одной стороны — компрометирует ТЦК, а с другой — отождествляет уклоняющихся со всем украинским обществом. По мнению ведомства, это часть информационной войны против Украины.

В итоге в Киевском областном ТЦК и СП заявили, что единственным спасением и для общества, и для ВСУ является именно ТЦК. Там также выразили надежду на сознательную поддержку территориальных центров комплектования в будущих публикациях как элемент совместной борьбы с враждебной пропагандой.

Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid025JNNa8HhDVVHQhATh9MGtzhkH5H7M4LWuZVtWwbkaVoB9ysFCB42N1dqA2Gi4iwfl&id=61569532123563
