Російська армія робить усе можливе, щоб оточити великі міста Донеччини, що ще залишилися під контролем українських військових та знищити їх, як зруйнували більшу частину Донеччини. Наразі окупанти намагаються вийти на Краматорський напрямок, щоб стати ще ближче і бити FPV-дронами по мирному населенню. Таку заяву зробив військовослужбовець Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

Є велика загроза Краматорську: що задумали росіяни

"Наразі під*ри планують вийти до Малинівки Краматорського напрямку, якщо задум вдасться, точки ворожих БПЛА наблизяться на відстань, яка дозволить швидко вбити цивілізацію в Краматорську.

Антидронових сіток в місті немає", – наголосив військовий.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада України ухвалила проєкт Держбюджету на 2026 рік, проте в ньому не закладено підвищення зарплат військовослужбовцям, що обурило останніх.

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко висловився з цього приводу та наголосив, що це найголовніше, що мало б бути ухвалене.

"Те, що в бюджеті не заклали підвищення зарплат військовим — це повна зневага! Це найголовніше, що мало бути в бюджеті на наступний рік. На цій категорії громадян тримається вся країна. Нех*** потім дивуватись тисячам СЗЧ, морально-психологічному стану війська та відсутності бажаючих іти в армію. Аргументація про діру в бюджеті виглядає смішно. Напхати купу всього "більш пріоритетного" діра не завадила. Цікаво, звідки закривати її зібралися", – наголошує військовий.