Верховна Рада України ухвалила проєкт Держбюджету на 2026 рік, проте в ньому не закладено підвищення зарплат військовослужбовцям, що обурило останніх.

Військові шоковані рішенням нардепів: «Це повна зневага»

Підполковник ЗСУ, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко висловився з цього приводу та наголосив, що це найголовніше, що мало б бути ухвалене.

"Те, що в бюджеті не заклали підвищення зарплат військовим — це повна зневага!

Це найголовніше, що мало бути в бюджеті на наступний рік. На цій категорії громадян тримається вся країна. Нех*** потім дивуватись тисячам СЗЧ, морально-психологічному стану війська та відсутності бажаючих іти в армію.

Аргументація про діру в бюджеті виглядає смішно. Напхати купу всього "більш пріоритетного" діра не завадила. Цікаво, звідки закривати її зібралися", – наголошує військовий.

Тим часом, у Мінфіні повідомляють, що видатки на оборону у новому бюджеті закладені у розмірі 2 трлн 806,2 млрд грн або 27,2% ВВП.

“Бюджет-2026 року — п’ятий, який ми ухвалюємо в умовах повномасштабної війни. Попри всі виклики, Україна залишається дієвою державою — ми боремося, працюємо й виконуємо свої зобов’язання перед людьми. Цей бюджет забезпечує фінансування оборони, соціальної підтримки та розвитку економіки. Усі наявні ресурси країна спрямовує на головне — захист та обороноздатність України”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Проте народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зазначав, що у залі Ради звучало питання про підвищення зарплат військовим, на що Марченко відповів:

"Треба вирішувати комплексно і треба ефективне використання в рамках наявних грошей. І треба економити на інших напрямках, в рамках бюджету на зарплати військових".

Тим не менш, видатки на телемарафон, національний кешбек, "Зимову тисячу", дороги та навіть збільшення виплат нардепам на 120 000 грн були проголосовані.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Верховна Рада 3 грудня ухвалила в цілому Закон про державний бюджет України на 2026 рік.