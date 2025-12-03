Верховная Рада Украины приняла проект Госбюджета на 2026 год, однако в нем не заложено повышение зарплат военнослужащим, что возмутило последние.

Военные в шоке от решения нардепов: «Это полное пренебрежение»

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин резко высказался по этому поводу и подчеркнул, что это самое главное, что должно быть принято.

"То, что в бюджете не заложили повышение зарплат военным – это полное пренебрежение!

Это самое главное, что должно было быть в бюджете на следующий год. На этой категории граждан находится вся страна. Нех*** потом удивляться тысячам СЗЧ, морально-психологическому состоянию войска и отсутствию желающих уходить в армию.

Аргументация о дыре в бюджете выглядит смешно. Напихать кучу всего "более приоритетного" дыра не помешала. Интересно, откуда закрывать ее собрались", – отмечает военный.

Тем временем в Минфине сообщают, что расходы на оборону в новом бюджете заложены в размере 2 трлн 806,2 млрд грн или 27,2% ВВП.

"Бюджет-2026 года – пятый, который мы принимаем в условиях полномасштабной войны. Несмотря на все вызовы, Украина остается действенным государством – мы боремся, работаем и выполняем свои обязательства перед людьми. Этот бюджет обеспечивает финансирование обороны, социальной поддержки и развития экономики. Все имеющиеся ресурсы страна направляет на главное – защита Украины".

Однако народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отмечал, что в зале Рады звучал вопрос о повышении зарплат военным, на что Марченко ответил:

"Нужно решать комплексно и нужно эффективное использование в рамках имеющихся денег. И нужно экономить по другим направлениям, в рамках бюджета на зарплаты военных".

Тем не менее, расходы на телемарафон, национальный кэшбек, Зимнюю тысячу, дороги и даже увеличение выплат нардепам на 120 000 грн были проголосованы.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада 3 декабря приняла в целом Закон о государственном бюджете Украины на 2026 год.