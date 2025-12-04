logo

BTC/USD

92959

ETH/USD

3185.95

USD/UAH

42.2

EUR/UAH

49.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Есть большая угроза Краматорску: что задумали россияне
commentss НОВОСТИ Все новости

Есть большая угроза Краматорску: что задумали россияне

Оккупанты делают все, чтобы подобраться к Краматорску – военный

4 декабря 2025, 13:56
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Российская армия делает все возможное, чтобы окружить крупные города Донецкой области, которые еще остались под контролем украинских военных и уничтожить их, как разрушили большую часть Донетчины. Сейчас оккупанты пытаются выйти на Краматорское направление, чтобы стать еще ближе и бить FPV-дронами по мирному населению. Такое заявление сделал военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Есть большая угроза Краматорску: что задумали россияне

Есть большая угроза Краматорску: что задумали россияне

"Сейчас пид*ры планируют выйти к Малиновке Краматорского направления, если замысел удастся, точки враждебных БПЛА приблизятся на расстояние, которое позволит быстро выбить цивилизацию в Краматорске.

Антидроновых сеток в городе нет", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины приняла проект Госбюджета на 2026 год, однако в нем не заложено повышение зарплат военнослужащим, что возмутило последних.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин резко высказался по этому поводу и подчеркнул, что это самое главное, что должно быть принято.

"То, что в бюджете не заложили повышение зарплат военным — это полное пренебрежение! Это самое главное, что должно было быть в бюджете на следующий год. На этой категории граждан находится вся страна. Нех*** потом удивляться тысячам СЗЧ, морально-психологическому состоянию войска и отсутствию желающих уходить в армию. Аргументация о дыре в бюджете выглядит смешно. Напичкать кучу всего "более приоритетного" дыра не помешала. Интересно, откуда закрывать ее собрались", – отмечает военный.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости