Российская армия делает все возможное, чтобы окружить крупные города Донецкой области, которые еще остались под контролем украинских военных и уничтожить их, как разрушили большую часть Донетчины. Сейчас оккупанты пытаются выйти на Краматорское направление, чтобы стать еще ближе и бить FPV-дронами по мирному населению. Такое заявление сделал военнослужащий Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

Есть большая угроза Краматорску: что задумали россияне

"Сейчас пид*ры планируют выйти к Малиновке Краматорского направления, если замысел удастся, точки враждебных БПЛА приблизятся на расстояние, которое позволит быстро выбить цивилизацию в Краматорске.

Антидроновых сеток в городе нет", – подчеркнул военный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Верховная Рада Украины приняла проект Госбюджета на 2026 год, однако в нем не заложено повышение зарплат военнослужащим, что возмутило последних.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин резко высказался по этому поводу и подчеркнул, что это самое главное, что должно быть принято.

"То, что в бюджете не заложили повышение зарплат военным — это полное пренебрежение! Это самое главное, что должно было быть в бюджете на следующий год. На этой категории граждан находится вся страна. Нех*** потом удивляться тысячам СЗЧ, морально-психологическому состоянию войска и отсутствию желающих уходить в армию. Аргументация о дыре в бюджете выглядит смешно. Напичкать кучу всего "более приоритетного" дыра не помешала. Интересно, откуда закрывать ее собрались", – отмечает военный.