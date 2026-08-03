"Є одне головне питання": розкрито страшну небезпеку заяви Зеленського про закінчення війни

Заяви української влади про можливі терміни завершення війни та новий підхід до переговорного процесу викликали активне обговорення. Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що ключовим питанням залишається не лише готовність України до дипломатії, а й реальні наміри Кремля. За його словами, Київ продовжує демонструвати готовність працювати над політичним врегулюванням війни, однак остаточний результат залежить від того, чи змінить Росія свою нинішню позицію.

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"Є одне головне питання: чи погодиться на це Путін?" – зазначив Мусієнко.

Експерт звернув увагу, що паралельно з дипломатичними ініціативами триває посилення міжнародної співпраці у сфері протиповітряної та протиракетної оборони. За його словами, одним із ключових напрямків залишається створення так званої антибалістичної коаліції, яка має допомогти Україні ефективніше протидіяти російським ракетним атакам.

Водночас, зазначає Мусієнко, країни-партнери уважно стежать за розвитком ситуації, адже війна переходить у новий етап, де дедалі більшого значення набувають далекобійні можливості України.

Окремо експерт прокоментував удари українських безпілотників по об'єктах на території Росії. На його думку, такі операції вже мають не лише військовий, а й економічний ефект.

"Спекотно не лише в Україні. Спекотно і в Росії, адже українські дрони продовжують уражати важливі об'єкти", – підкреслив він.

Мусієнко вважає, що атаки по логістичних центрах, складах і промисловій інфраструктурі поступово ускладнюють забезпечення російської армії та створюють додатковий тиск на економіку РФ.

На його переконання, саме поєднання дипломатичних зусиль, міжнародної військової підтримки та системних ударів по стратегічних об'єктах противника може наблизити момент, коли Росія буде змушена переглянути свої підходи. Однак говорити про швидке завершення війни поки що передчасно, адже вирішальним фактором залишається позиція Кремля.

Портал "Коментарі" вже писав, що заяви української влади про те, що війна наближається до фінального етапу, не варто сприймати як ознаку швидкого миру. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що Україна перебуває на завершальній стадії війни.