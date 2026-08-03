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У Зеленського жорстко осоромилися заявою про мир: експерт попередив про страшні наслідки від Путіна

Політолог Валерій Клочок заявив, що фінальний етап війни не означає її швидкого завершення, а Кремль і далі затягує переговори

3 серпня 2026, 19:15
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Клименко Елена

Заяви української влади про те, що війна наближається до фінального етапу, не варто сприймати як ознаку швидкого миру. Таку думку висловив політолог Валерій Клочок, коментуючи слова радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який заявив, що Україна перебуває на завершальній стадії війни.

У Зеленського жорстко осоромилися заявою про мир: експерт попередив про страшні наслідки від Путіна

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, поняття "фінальний етап" не має чітких часових меж і не означає, що бойові дії завершаться найближчими місяцями.

"Головне питання полягає в тому, скільки триватиме цей фінальний етап — місяць, пів року чи навіть рік. Сьогодні цього не знає ніхто", – зазначив Клочок. 

Політолог звернув увагу, що водночас у Росії продовжують лунати заяви про небажання припиняти бойові дії. Зокрема, представники Держдуми відкрито говорять про необхідність продовження війни до досягнення цілей Кремля та відкидають ідею перемир'я.

На думку Клочка, подібна риторика лише підтверджує, що Москва не демонструє реальної готовності до компромісів.

Експерт також прокоментував заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, який наголосив, що для ухвалення ключових рішень щодо завершення війни необхідна особиста зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Аргументи української сторони виглядають логічними, однак Кремль не поспішає погоджуватися на такий формат переговорів", – вважає політолог. 

За його словами, Росія вже неодноразово використовувала дипломатичний процес як інструмент затягування часу.

"Путін і надалі може демонструвати готовність до переговорів лише для того, щоб відкласти нові санкційні рішення Заходу. Це вже добре знайома тактика Кремля", – наголосив Клочок. 

Портал "Коментарі" вже писав, що оголошені президентом Володимиром Зеленським кадрові зміни у силовому блоці стали однією з головних політичних тем останніх днів. Політолог Євген Магда вважає, що частина цих призначень є очікуваною, однак водночас вони породжують чимало запитань щодо логіки формування системи управління сектором безпеки.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=OzzNybBtjq4
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