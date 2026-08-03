У Зеленского жестко оконфузились заявлением о мире: эксперт предупредил о страшных последствиях от Путина

Заявления украинской власти о том, что война близится к финальному этапу, не следует воспринимать как признак быстрого мира. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заявившего, что Украина находится на завершающей стадии войны.

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По словам эксперта, понятие "финальный этап" не имеет четких временных границ и не означает, что боевые действия завершатся в ближайшие месяцы.

"Главный вопрос заключается в том, сколько будет продолжаться этот финальный этап — месяц, полгода или год. Сегодня этого не знает никто", – отметил Клочок.

Политолог обратил внимание, что в России продолжают звучать заявления о нежелании прекращать боевые действия. В частности, представители Госдумы открыто говорят о необходимости продления войны до достижения целей Кремля и отвергают идею перемирия.

По мнению Клочко, подобная риторика лишь подтверждает, что Москва не демонстрирует реальную готовность к компромиссам.

Эксперт также прокомментировал заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Георгия Тихого, который подчеркнул, что для принятия ключевых решений по завершению войны необходима личная встреча президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Аргументы украинской стороны выглядят логичными, однако Кремль не спешит соглашаться на такой формат переговоров", – считает политолог.

По его словам, Россия уже не раз использовала дипломатический процесс как инструмент затягивания времени.

"Путин и дальше может демонстрировать готовность к переговорам только для того, чтобы отложить новые санкционные решения Запада. Это уже хорошо знакомая тактика Кремля", — подчеркнул Клочок.

Портал "Комментарии" уже писал , что объявленные президентом Владимиром Зеленским кадровые изменения в силовом блоке стали одной из главных политических тем последних дней. Политолог Евгений Магда считает, что часть этих назначений ожидаема, однако в то же время они порождают немало вопросов относительно логики формирования системы управления сектором безопасности.