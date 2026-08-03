"Есть один главный вопрос": раскрыта страшная опасность заявления Зеленского об окончании войны

Заявления украинской власти о возможных сроках завершения войны и новом подходе к переговорному процессу вызвали активное обсуждение. Военный эксперт Александр Мусиенко подчеркнул, что ключевым вопросом остается не только готовность Украины к дипломатии, но и реальные намерения Кремля. По его словам, Киев продолжает демонстрировать готовность работать над политическим урегулированием войны, однако окончательный результат зависит от того, изменит ли Россия свою нынешнюю позицию.

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"Есть один главный вопрос: согласится ли на это Путин?" – отметил Мусиенко.

Эксперт обратил внимание, что параллельно с дипломатическими инициативами идет усиление международного сотрудничества в сфере противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, одним из ключевых направлений остается создание так называемой антибаллистической коалиции, которая должна помочь Украине более эффективно противодействовать российским ракетным атакам.

В то же время, отмечает Мусиенко, страны-партнеры внимательно следят за развитием ситуации, ведь война переходит в новый этап, где все большее значение приобретают дальнобойные возможности Украины.

Отдельно эксперт прокомментировал ушибы украинских беспилотников по объектам на территории России. По его мнению, такие операции уже оказывают не только военный, но и экономический эффект.

"Жарко не только в Украине. Жарко и в России, ведь украинские дроны продолжают поражать важные объекты", — подчеркнул он.

Мусиенко считает, что атаки по логистическим центрам, складам и промышленной инфраструктуре постепенно усложняют обеспечение российской армии и оказывают дополнительное давление на экономику РФ.

По его убеждению именно сочетание дипломатических усилий, международной военной поддержки и системных ударов по стратегическим объектам противника может приблизить момент, когда Россия будет вынуждена пересмотреть свои подходы. Однако говорить о скором завершении войны пока преждевременно, ведь решающим фактором остается позиция Кремля.

Портал "Комментарии" уже писал , что заявления украинской власти о том, что война приближается к финальному этапу, не следует воспринимать как признак быстрого мира. Такое мнение высказал политолог Валерий Клочок, комментируя слова советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, заявившего, что Украина находится на завершающей стадии войны.