Є лише одна причина, чому заговорили про "енергетичне перемир'я": несподіваний прогноз

Український журналіст, блогер і військовий оглядач Денис Казанський прокоментував можливе так зване “енергетичне перемир’я”. Він вважає, що це не сигнал доброї волі з боку РФ, а вимушена пауза через брак ракетних боєприпасів.

Фото: з відкритих джерел

Російські Z-канали активно розповсюджують повідомлення про нібито “енергетичне перемир’я” та тимчасовий мораторій на удари по українській енергетичній інфраструктурі. За словами Казанського, за цим стоїть зовсім інша логіка.

"Якщо це й справді, то причина тут тільки одна — у Росії закінчилися запаси ракет, і їй просто нема чим зараз завдавати ударів", — підкреслив експерт.

Він пояснив, що останні атаки на Київ здійснювалися крилатими ракетами “Циркон” та боєприпасами 2026 року випуску, тобто тим, що РФ змогла щойно накопичити.

"Тепер накопичуватимуть для наступних ударів. Саме за такою схемою усі 4 роки обстріли й відбувалися. Йшов період посилення обстрілів, потім період спаду, коли поповнювали запаси. Нині такий період накопичення вони спробують видати за "крок доброї волі" та "великодушну згоду на перемир’я". Нібито "пошкодували людей"", — пояснив Казанський.

Він додав, що після накопичення боєприпасів Росія вигадуватиме нові приводи для атак, імовірно, щоб завдати чергового удару по “резиденції Путіна”, і обстріли відновляться.

"Подивимося, чи вірна моя теорія", — підсумував журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що навіть у разі найгіршого розвитку подій, Київ не залишиться повністю без електроенергії, незважаючи на постійні атаки з боку РФ. Проте питання теплозабезпечення у столиці залишається серйозною проблемою, попереджає директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "КИЇВ24".