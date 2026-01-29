Есть только одна причина, почему заговорили об "энергетическом перемирии": неожиданный прогноз

Украинский журналист, блоггер и военный обозреватель Денис Казанский прокомментировал возможное так называемое "энергетическое перемирие". Он считает, что это не сигнал доброй воли со стороны РФ, а вынужденная пауза из-за нехватки ракетных боеприпасов.

Российские Z-каналы активно распространяют сообщения о якобы "энергетическом перемирии" и временном моратории на удары по украинской энергетической инфраструктуре. По словам Казанского, за этим стоит совсем другая логика.

"Если это действительно, то причина здесь только одна — в России закончились запасы ракет, и ей просто нечем сейчас наносить удары", — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что последние атаки на Киев осуществлялись крылатыми ракетами Циркон и боеприпасами 2026 года выпуска, то есть тем, что РФ смогла только накопить.

"Теперь будут копить для последующих ударов. Именно по такой схеме все 4 года обстрелы и происходили. Шел период усиления обстрелов, затем период спада, когда пополняли запасы. Сейчас такой период накопления они попытаются выдать за "шаг доброй воли" и "добродушное согласие на перемирие". Якобы "пожалели людей"", — объяснил Казанский.

Он добавил, что после накопления боеприпасов Россия будет придумывать новые поводы для атак, вероятно, чтобы нанести очередной удар по "резиденции Путина", и обстрелы возобновятся.

"Посмотрим, верна ли моя теория", — подытожил журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что даже в случае худшего развития событий, Киев не останется полностью без электроэнергии, несмотря на постоянные атаки со стороны РФ. Тем не менее, вопрос теплообеспечения в столице остается серьезной проблемой, предупреждает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "КИЕВ24".