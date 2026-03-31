Є лише один спосіб: озвучено цинічний план Трампа для припинення війни в Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив серйозну стурбованість через підхід, який нібито просуває команда президента США Дональда Трампа щодо можливого припинення війни з Росією. За його словами, у бесіді з журналістами американського видання він отримав сигнал, що деякі радники Трампа бачать вирішення конфлікту через тиск на Українську державу і змушення Києва піти на поступки, пов’язані з частковою втратою контролю над власними територіями.

Фото: з відкритих джерел

Зеленський детально розповів, що співрозмовники з оточення Трампа, включно з посередниками, не бачать іншого шляху для зупинки військової агресії з боку російського диктатора Володимира Путіна, окрім як через усунення українських підрозділів з окремих районів Донецької області. Ця ідея, на думку українського лідера, викликає серйозні побоювання, оскільки вона фактично означає примус до територіальних поступок з боку України.

"Мене турбує те, що вони обмежують можливі варіанти лише цим шляхом. Я не розумію, чому саме Україна має заплатити територіями за завершення війни, адже ми не є стороною, що розпочала цей конфлікт", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, що примушувати Київ йти на такі рішення може бути небезпечно для української безпеки та незалежності, і що подібні підходи не враховують наслідків для майбутнього регіональної стабільності.

У своїх коментарях президент також торкнувся результатів останніх зустрічей між українськими делегаціями і представниками команди Трампа, серед яких були фігуранти американського політичного кола, включно зі Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером. За словами Зеленського, ці переговори, що відбувалися в Маямі, не принесли очікуваного прогресу.

