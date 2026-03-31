Есть только один способ: озвучен циничный план Трампа для прекращения войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский выразил серьезную обеспокоенность из-за подхода, который якобы продвигает команда президента США Дональда Трампа относительно возможного прекращения войны с Россией. По его словам, в беседе с журналистами американского издания он получил сигнал, что некоторые советники Трампа видят разрешение конфликта из-за давления на украинское государство и вынуждения Киева пойти на уступки, связанные с частичной потерей контроля над собственными территориями.

Зеленский подробно рассказал , что собеседники из окружения Трампа, включая посредников, не видят другого пути для остановки военной агрессии со стороны российского диктатора Владимира Путина, кроме как из-за устранения украинских подразделений из отдельных районов Донецкой области. Эта идея, по мнению украинского лидера, вызывает серьезные опасения, поскольку фактически означает принуждение к территориальным уступкам со стороны Украины.

"Меня беспокоит то, что они ограничивают возможные варианты только по этому пути. Я не понимаю, почему именно Украина должна заплатить территориями за завершение войны, ведь мы не сторона, которая начала этот конфликт", — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что принуждать Киев идти на такие решения может быть опасно для украинской безопасности и независимости и что подобные подходы не учитывают последствия для будущего региональной стабильности.

В своих комментариях президент также затронул результаты последних встреч между украинскими делегациями и представителями команды Трампа, среди которых были фигуранты американского политического круга, включая Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. По словам Зеленского, эти проходившие в Майами переговоры не принесли ожидаемого прогресса.

Ранее "Комментарии" уже писали , что президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые союзники Украины передали Киеву сигналы о возможном сокращении ударов по российскому нефтяному сектору на большие расстояния. Причиной этого, по его словам, явился резкий рост мировых цен на энергоносители. Об этом глава государства рассказал во время общения с журналистами в чате WhatsApp, передает Reuters.