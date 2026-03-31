Союзники поставили Україні черговий ультиматум: якої поступки Путіну очікують від Києва

Президент Володимир Зеленський повідомив, що деякі союзники України передали Києву сигнали щодо можливого скорочення ударів по російському нафтовому сектору на великі відстані. Причиною цього, за його словами, стало різке зростання світових цін на енергоносії. Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами у чаті WhatsApp, передає Reuters.

Зеленський наголосив, що Україна готова відповідати взаємністю у разі, якщо РФ припинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Крім того, він підтвердив, що Київ готовий до великоднього перемир’я.

"Останнім часом, у зв’язку з такою серйозною глобальною енергетичною кризою, ми дійсно отримали сигнали від деяких наших партнерів щодо того, як зменшити наші заходи у нафтовій та енергетичній галузях Російської Федерації", — зазначив Зеленський.

Водночас джерело Reuters повідомило, що американські посадовці передали це повідомлення українській стороні в межах постійних перемовин, при цьому підкреслили, що перші "сигнали" ймовірно надходили з Москви.

Після повернення зі свого візиту на Близький Схід, Зеленський повідомив, що вдалося досягти домовленостей з кількома країнами регіону щодо надання Україні енергетичної допомоги. Зокрема, підписано угоду про постачання дизельного пального протягом року, що є критично важливим для роботи ЗСУ та сільськогосподарського сектору, який є основою української економіки.

Що стосується ударів по російській нафті, ЗМІ раніше повідомляли, що українські дрони зруйнували майже половину експортних потужностей Росії. За оцінками журналістів, якщо через війну США в Ірані Путін розраховував на несподіваний прибуток, ці сподівання можуть буквально зникнути, як дим.

